США Пастор Трампа сделал заявление о коррупции в Украине
НОВОСТИ

Пастор Трампа сделал заявление о коррупции в Украине

Марк Бернс заявил, что коррупционные скандалы в украинских властях негативно влияют на имидж Украины

17 декабря 2025, 18:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Приближенный к экспрезиденту США Дональду Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс заявил, что коррупционные скандалы в украинских властях вредят международному имиджу Украины и усложняют адвокацию дальнейшей поддержки со стороны западных партнеров.

Пастор Трампа сделал заявление о коррупции в Украине

Марк Бернс (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Анне Олицкой.

По словам Бернса, в Соединенных Штатах, в том числе среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляются сообщения о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на оборону страны и поддержку гражданского населения.

"Это плохо выглядит и порождает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и невинных людей", – отметил он. В то же время Бернс подчеркнул, что не имеет сочувствия к лицам, причастным к коррупции, но предостерег от того, чтобы из-за действий отдельных должностных лиц наказывать все общество.

Отдельно он подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения жизнь людей для него важнее территориальных вопросов. "Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", – сказал Бернс, комментируя дискуссии о приоритетах в войне.

Говоря о перспективах Украины, проповедник выразил убеждение, что у страны есть шанс на масштабное восстановление и экономический рост при условии преодоления коррупции и отсутствия новых скандалов, подрывающих доверие международных партнеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский пастор Марк Бернс, которого называют духовным наставником бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что диктатор Владимир Путин обязательно подвергается наказанию от Бога, как это уже случалось с другими жестокими правителями в истории.

"Божественное возмездие неизбежно. С Путиным произойдет то же, что и с Гитлером или Пол Потом – их сердца однажды перестали драться, и они предстали перед Творцом. Бог вечен, а земные диктаторы – нет", – сказал Бернс в интервью LIGA.net.



Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F-Y5cLEn_nU
