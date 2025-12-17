Пастор Трампа зробив заяву про корупцію в Україні

Наближений до експрезидента США Дональда Трампа проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс заявив, що корупційні скандали в українській владі шкодять міжнародному іміджу України та ускладнюють адвокацію подальшої підтримки з боку західних партнерів.

Марк Бернс (фото з відкритих джерел)

Про це він сказав в інтерв’ю українській журналістці Анні Олицькій.

За словами Бернса, у Сполучених Штатах, зокрема серед прихильників підходу America First, зростає скепсис, коли з’являються повідомлення про можливі зловживання коштами, які мали бути спрямовані на оборону країни та підтримку цивільного населення.

"Це погано виглядає і породжує запитання: чи справді ресурси доходять до фронту і до невинних людей", – зазначив він. Водночас Бернс наголосив, що не має жодного співчуття до осіб, причетних до корупції, але застеріг від того, щоб через дії окремих посадовців карати все суспільство.

Окремо він підкреслив, що з духовної та гуманітарної точки зору життя людей для нього важливіше за територіальні питання. "Жоден клаптик землі не вартий масових смертей і воєнних злочинів", – сказав Бернс, коментуючи дискусії щодо пріоритетів у війні.

Говорячи про перспективи України, проповідник висловив переконання, що країна має шанс на масштабне відновлення та економічне зростання за умови подолання корупції та відсутності нових скандалів, які підривають довіру міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що американський пастор Марк Бернс, якого називають духовним наставником колишнього президента США Дональда Трампа, заявив, що диктатор Володимир Путін обов’язково зазнає покарання від Бога, як це вже траплялося з іншими жорстокими правителями в історії.

"Божественна відплата неминуча. З Путіним станеться те саме, що і з Гітлером або Пол Потом – їхні серця одного разу перестали битися, і вони постали перед Творцем. Бог вічний, а земні диктатори – ні", – сказав Бернс в інтерв’ю LIGA.net.

