Пауза на 60 дней: Марко Рубио объяснил, почему Трамп отложил санкции против России

Госсекретарь США Марк Рубио выступил с разъяснением резонансного решения Дональда Трампа отложить на два месяца введение жестких ограничений против Российской Федерации. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, временная заморозка штрафных мер, предусмотренных недавно принятым "законом Грэма", является тактическим шагом Вашингтона. Это сделано с тем, чтобы оценить реальный потенциал текущего дипломатического процесса.

Марко Рубио

"Он хочет увидеть, есть ли шанс, что продолжающиеся сейчас переговоры с Украиной и Россией приведут к чему-то положительному, — подчеркнул Рубио, аргументируя логику действий главы Белого дома, который стремится найти дипломатический выход из кризиса. — И помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта".

Официальный Вашингтон рассматривает эту 60-дневную паузу как своеобразное окно возможностей для сторон, что позволит проявить готовность к реальному диалогу без немедленного усиления санкционного давления.

Как отмечают аналитики издания Reuters , этот шаг Трампа уже вызвал серьезную обеспокоенность в Киеве и среди части американских конгрессменов, считающих любые послабления для Москвы преждевременными. Однако в администрации США настаивают, что хотят использовать это время для тщательного анализа всех рисков и проверки намерений Кремля на фоне заключенных ранее договоренностей по поставке энергоносителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия предлагает провести в ноябре встречу лидеров России, США и Китая, на которой может обсуждаться завершение войны против Украины. При этом президента Украины Владимира Зеленского, судя по имеющейся информации, приглашать на переговоры не планируют. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью The Wall Street Journal.