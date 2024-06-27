Пекин не занимает нейтральную позицию: в США сделали заявление о роли КНР в войне против Украины

Китайская Народная Республика не занимает нейтральную позицию касательно российско-украинской войны и стала на сторону российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает "Sky News".

Помощь России в войне. Фото: из открытых источников

Посол США в Китае отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.

Дипломат также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически стал на сторону России в этой войне", — высказался Бернс.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров по планируемому введению импортируемых на европейский рынок тарифов на электромобили китайского производства.

Ранее "Комментарии" информировали — США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет.



