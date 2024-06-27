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Кравцев Сергей
Китайская Народная Республика не занимает нейтральную позицию касательно российско-украинской войны и стала на сторону российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает "Sky News".
Помощь России в войне. Фото: из открытых источников
Посол США в Китае отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.
Дипломат также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.
Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин раскрыл, как Китай будет искать путь для завершения войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров по планируемому введению импортируемых на европейский рынок тарифов на электромобили китайского производства.
Ранее "Комментарии" информировали — США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет.
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Донбас
сегодня, 06:56
Після затримання і відправлення на ВЛК, Володимир Остапчук усім казав, що воювати мають усі. Та після прибуття до ТЦК «рєшил вопрос». Виявляється, зв'язки у ВР вирішують питання мобілізації на раз-два. Прибувши у ТЦК, Остапчук зробив один дзвінок і йому дали відстрочку на місяць. Кумувство і зв'язки в Україні, нажаль, ніхто не відміняв. У влади бандерівськая банда. От уся сутність бандерівців - мерзотні, цинічні тварюки. Доки не почнемо їх мичити, життя нормального нам не буде.