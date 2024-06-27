logo

BTC/USD

61038.63

ETH/USD

3382.41

LTC/USD

71.09

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Пекин не занимает нейтральную позицию: в США сделали заявление о роли КНР в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин не занимает нейтральную позицию: в США сделали заявление о роли КНР в войне против Украины

Посол США в Пекине уверен, что Китай помогает Путину в российско-украинской войне

сегодня, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Китайская Народная Республика не занимает нейтральную позицию касательно российско-украинской войны и стала на сторону российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает "Sky News".

Пекин не занимает нейтральную позицию: в США сделали заявление о роли КНР в войне против Украины

Помощь России в войне. Фото: из открытых источников

Посол США в Китае отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.

Дипломат также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически стал на сторону России в этой войне", — высказался Бернс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин раскрыл, как Китай будет искать путь для завершения войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров по планируемому введению импортируемых на европейский рынок тарифов на электромобили китайского производства.                                                                                             

Ранее "Комментарии" информировали — США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-putin-12541713?postid=7875701#liveblog-body
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Донбас

сегодня, 06:56

Після затримання і відправлення на ВЛК, Володимир Остапчук усім казав, що воювати мають усі. Та після прибуття до ТЦК «рєшил вопрос». Виявляється, зв'язки у ВР вирішують питання мобілізації на раз-два. Прибувши у ТЦК, Остапчук зробив один дзвінок і йому дали відстрочку на місяць. Кумувство і зв'язки в Україні, нажаль, ніхто не відміняв. У влади бандерівськая банда. От уся сутність бандерівців - мерзотні, цинічні тварюки. Доки не почнемо їх мичити, життя нормального нам не буде.


Новости

Все новости