Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно "вмешивается" в выборы американского президента. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Такое заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для Конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.



Политики отмечают, что вместо прозрачности администрация президента США Дональда Трампа уже стремилась продвигать ложную версию об эквивалентности заинтересованности нескольких стран в выборах и политике США.

"Цели и действия России, Китая и Ирана - не одно и то же. Только одна страна - Россия - активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам", - подчеркнула Пелоси.

По мнению Пелоси и Шиффа, администрация Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации от конгресса и американского народа".

"Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будут предоставлять нам полную и точную информацию и возобновят брифинги. Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных Палате представителей, чтобы заставить их подчиниться", - подчеркивается в их совместном заявлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал экспертное мнение о том, есть ли шансы у нынешнего президента США Дональда Трампа занять Белый Дом на второй срок.

"Цели и действия России, Китая и Ирана - не одно и то же. Только одна страна - Россия - активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам", - говорится в заявлении.





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