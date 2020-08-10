Выборы в США: помогут ли последние инициативы остаться Трампу в кресле президента

Президент США Дональд Трамп в субботу, восьмого августа, подписал четыре указа, направленных на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны. В частности, распорядился приостановить сбор налога на зарплату. "Комментарии" узнали у экспертов, поможет ли это ему на выборах, и на какие подобные меры может пойти украинская власть, которой также надо спасать и свой рейтинг, и украинскую экономику.

"Это означает новые, сложные переговоры с парламентом"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин уверен, что все четыре инициативы (налоговые каникулы с 01.08.2020 до 31.12.2020 для американцев, зарабатывающих менее 100 тысяч долларов в год; возобновление еженедельных выплат безработным – до 400 долларов (до 31 июля было 600 долларов); продления моратория на погашение студенческих ссуд и пролонгация запрета на выселение за долги (имели силу до июля текущего года)) являются неотъемлемым элементом предвыборной гонки.

"Более того, президент Трамп уже прямо обвинил своих оппонентов (демократов) в попытке "украсть выборы" – после того как переговоры в Конгрессе по законопроекту о следующем этапе поддержки экономики США от последствий COVID-19 зашли в тупик, – отмечает Вячеслав Черкашин. – Теперь президент Трамп, подписав указы/распоряжения, обошел Конгресс, внеся соответствующие изменения в налоговую и бюджетную политику государства без одобрения последнего. Эти действия уже квалифицируются некоторыми экспертами как незаконные и бросающие "вызов границам власти, разделяющим Белый дом и Капитолийский холм", а значит, скорее всего, будут обжалованы в судах".

Кроме этого, подчеркивает аналитик, указанные меры финансово не обеспечены и требуют финансирования, которое может выделить только Конгресс.

"По предварительным данным, имеющиеся у правительства средства позволят поддерживать новые инициативы не более 5 недель. Это означает новые сложные переговоры с парламентом. При этом, понятно что, проявляя инициативу по защите интересов американцев, президент Трамп надеется получить от своих действий определенную электоральную пользу. И, вероятнее всего, ему это удастся, если новые меры не будут скомпрометированы отсутствием финансирования или заблокированы судами", – говорит Вячеслав Черкашин.

Что касается украинской власти, то она, по мнению эксперта, не может, не хочет и не готова к масштабным мерам поддержки экономики и населения.

"Более того, экономические власти готовы наращивать налоговую нагрузку, о чем свидетельствует трехэтапное повышение размера минимальной заработной плати, которое приведет к вымыванию оборотных средств компаний на сумму более 5,5 миллиарда гривен. А еще вспомним принятые Законы о тотальной фискализации расчетов для малого бизнеса (Закон 129), об усилении рыночного надзора (Закон 367) и о "налоговом терроре" (Закон 466). В таких условиях 2020-2021 гг. можно смело охарактеризовать как время "отмены среднего класса" и период выживания для экономически активного населения. Ни экономический рост, ни вопрос скорейшего выхода из затяжного кризиса не являются безусловными приоритетами для властей Украины", – резюмирует аналитик.

"Не нужно думать, что исход выборов ясен - борьба очень жесткая. и будет идти нос в нос до момента голосования"

Международный инвестор, финансист, координатор программы привлечения инвестиций Украинского института будущего Сергей Носенко уверен: то, что в субботу Трамп подписал важный пакет помощи гражданам США, будет иметь огромное значение на выборах.

"Потому что выплата федеральной помощи по безработице в размере 600 долларов в неделю закончилась в конце июля – и многие люди оказались в подвешенном состоянии. О жесткости политической борьбы говорит тот факт, что уже в воскресенье в тех штатах, где управляют демократы, например в Нью-Йорке, людям стали приходить письма с содержанием: мол, не обращайте внимания на эти указы, еще ничего не решено. И, конечно, не нужно думать, что исход выборов ясен – борьба очень жесткая, и будет идти нос в нос до момента голосования", – говорит финансист.

Относительно Украины, Сергей Носенко отмечает, что у нас очень слаб финансово-экономический блок правительства, нет политической воли и видения высшего руководства для проведения радикальной налоговой реформы, либерализации банковской системы.

"Без этого Украина обречена на стагнацию и прозябание, – считает эксперт. – Нужны действия, а не разговоры. Финансирование МВФ ничего не изменит, нужны крупные проекты, а их без новых правил игры не будет".

"Закат американской империи в ближайшие десятилетия усилит конфликтность мира"

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко подчеркивает, что американский парламент не смог договориться о новом законе, который бы продлевал меры по поддержке населения.

"Демократы настаивали на увеличении мер поддержки. Ссылаясь на недееспособность Конгресса, Трамп сказал, что будет использовать неизрасходованные средства от закона Cares, чтобы продолжить выплаты по безработице миллионам недавно безработных американцев по ставке 400 долларов в неделю - на 200 долларов меньше предыдущего платежа в 600 долларов. Он также предложил, отсрочить выплату налога на заработную плату до конца 2020 года, отсрочить выплаты студенческих ссуд и процентов по ним, а также продлить федеральный мораторий на выселение. По всем последним мерам пока никакой конкретики", – говорит эксперт.

Демократы, продолжает Артем Петренко, тут же обвинили Трампа в нарушении закона. По их словам, он превысил свои полномочия. Трамп ответил, что демократы не решаться подать в суд на его решение из-за гнева избирателей.

Эксперт уверен: "Всё, что происходит в США, является предвыборной борьбой. Но Соединенные Штаты реально страдают от кризиса и социальное напряжение там очень велико. К примеру, мораторий на выселение важен для огромного количества избирателей. До 40 миллионов американцев могут быть выселены к концу этого года, утверждается в последнем отчете Института Аспена".

По словам Артема Петренко, эксперты утверждают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с самым серьезным жилищным кризисом в истории. Если ситуация не улучшиться, до 43% домохозяйств-арендаторов столкнутся с выселением из арендованного жилья до конца года.

При этом Федеральные меры защиты от выселений (как и большинство других мер поддержки) истекли 24 июля, в то время как 30 штатов не имеют средств для продолжения помощи таким семьям.

"Важно не то, поможет ли это Трампу. Для Украины важно другое, – подчеркивает Артем Петренко. – К сожалению, кризис, связанный с пандемией усугубляется самым глубоким за последние десятилетия политическим кризисом в США. Многие эксперты прямо называют это гражданской войной. Закат американской империи в ближайшие десятилетия усилит конфликтность мира. И Украине будет намного сложнее справляться не только с внешними угрозами, но и с внутренними экономическими вызовами".

Команда Зеленского, отмечает эксперт, уже внедрила ряд мер поддержки экономики и готовит еще.

"Действенность каждой из них – тема отдельного большого разговора. Это отчасти поможет на местных выборах партии власти. Но не это самое важное. Важно, чтобы Украина прошла эту осень и следующую весну без больших социальных потрясений. И обязательно важно ускорять работу по основным реформам – от судебной и правоохранительной систем, до медицинской. И концентрироваться нужно на возрождении и модернизации перспективных секторов отечественной промышленности. Это ключевое", – констатирует Артем Петренко.

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