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Пентагон больше не сможет тянуть: Рубио анонсировал решение по военной помощи Украине

В Вашингтоне усиливается давление на оборонное ведомство США из-за задержки сотен миллионов долларов для Киева

4 июня 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время ожидаются важные решения по выделению Украине 400 миллионов долларов военной помощи, ранее одобренных Конгрессом, но до сих пор не переданных получателю.

Пентагон больше не сможет тянуть: Рубио анонсировал решение по военной помощи Украине

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Выступая перед подкомитетом Сената, глава американской дипломатии сообщил, что новости относительно финансирования появятся "очень скоро". Речь идет о средствах, которые были согласованы законодателями, однако их реализация затормозилась на уровне Министерства обороны США.

Заявление Рубио прозвучало на фоне растущего недовольства в Конгрессе. Республиканец Дон Бейкон сообщил, что Палата представителей продолжает продвижение инициативы, предусматривающей дальнейшую военную поддержку Украины, а также введение более жестких санкций против России.

Дополнительное давление на Пентагон оказывают и сенаторы обеих партий. Накануне группа законодателей направила министру обороны Питу Хэгсету письмо с требованием ускорить выделение еще 600 миллионов долларов в рамках программ безопасности для Украины и государств Восточной Европы.

Законодатели предупреждают, что промедление может негативно сказаться на способности союзников противостоять российской агрессии. Особенно остро вопрос стоит для Украины, которая продолжает нуждаться в средствах противовоздушной обороны, боеприпасах и современных системах вооружений.

В свою очередь представители Пентагона заявляют, что поставки критически важного оружия продолжаются благодаря международной программе PURL и финансовым взносам стран-партнеров. Однако в Конгрессе считают, что утвержденные средства должны быть направлены без дополнительных задержек.

Таким образом, вопрос поддержки Украины вновь становится одним из ключевых пунктов политической повестки в Вашингтоне, а ближайшие решения администрации могут показать, насколько решительно США готовы сохранять лидерство в помощи Киеву.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/pentagons-hegseth-defends-iran-war-says-not-quagmire-2026-04-29/
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