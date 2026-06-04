Пентагон більше не зможе тягнути: Рубіо анонсував рішення щодо військової допомоги Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом очікуються важливі рішення щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, раніше схвалених Конгресом, але досі не переданих отримувачу.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи перед підкомітетом Сенату, голова американської дипломатії повідомив, що новини щодо фінансування з'являться дуже скоро. Йдеться про кошти, які були погоджені законодавцями, проте їхня реалізація загальмувалась на рівні Міністерства оборони США.

Заява Рубіо прозвучала на тлі невдоволення в Конгресі. Республіканець Дон Бейкон повідомив, що Палата представників продовжує просування ініціативи, яка передбачає подальшу військову підтримку України, а також запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Додатковий тиск на Пентагон чинять і сенатори обох партій. Напередодні група законодавців направила міністру оборони Піту Хегсету листа з вимогою прискорити виділення ще 600 мільйонів доларів у рамках програм безпеки для України та держав Східної Європи.

Законодавці попереджають, що зволікання може негативно позначитися на здатності союзників протистояти російській агресії. Особливо гостро питання стоїть для України, яка продовжує потребувати засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та сучасних систем озброєнь.

У свою чергу представники Пентагону заявляють, що постачання критично важливої зброї триває завдяки міжнародній програмі PURL та фінансовим внескам країн-партнерів. Однак у Конгресі вважають, що затверджені кошти мають бути надіслані без додаткових затримок.

Таким чином, питання підтримки України знову стає одним із ключових пунктів політичного порядку денного у Вашингтоні, а найближчі рішення адміністрації можуть показати, наскільки рішуче США готові зберігати лідерство у допомозі Києву.

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