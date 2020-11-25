kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

18841.57

ETH/USD

593.64

LTC/USD

87.67

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Пентагон готов передать власть Байдену
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон готов передать власть Байдену

Представители Пентагона рассмотрели передачу власти Байдена и уже назвали направления их дальнейшего сотрудничества

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Пенгагон готов сотрудничать с будущим президентом США Джо Байденом. Такую информацию предоставляет источник CNN.

Пентагон готов передать власть Байдену

Фото: Shutterstock

Недавно представители Пентагона встретились с командой Байдена и обсудили ряд вопросов, среди которых и передача власти и полномочий.

В Пентагоне ответили, что с нетерпением будут ждать официального признания президента и дальнейшего сотрудничества. Особое внимание обратили на решение вопроса транзита.

Джо Байден официально еще не стал президентом США, но уже провел ряд встреч с государственными лицами и организациями. Таким образом начался процесс передачи власти.

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. Официальных результатов голосования еще нет. По предварительным заявлениям, пост президента займет Джо Байден. Он уже успел завоевать популярность среди СМИ и чиновников.

Сайт "Комментарии" также сообщает, какие изменения претерпит инаугурация Байдена в связи с пандемией COVID-19. Традиционно во время инаугурации глава государства должен произнести присягу, выступить в Капитолии США и посетить парад, который ведет в Белый дом.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904422-predstavniki-pentagonu-zustrilis-z-komandoyu-baydena-dlya-peredachi-vladi
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ