Пентагон готов передать власть Байдену

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Кириєнко Анна
Пенгагон готов сотрудничать с будущим президентом США Джо Байденом. Такую информацию предоставляет источник CNN.
Фото: Shutterstock
Недавно представители Пентагона встретились с командой Байдена и обсудили ряд вопросов, среди которых и передача власти и полномочий.
В Пентагоне ответили, что с нетерпением будут ждать официального признания президента и дальнейшего сотрудничества. Особое внимание обратили на решение вопроса транзита.
Джо Байден официально еще не стал президентом США, но уже провел ряд встреч с государственными лицами и организациями. Таким образом начался процесс передачи власти.
Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. Официальных результатов голосования еще нет. По предварительным заявлениям, пост президента займет Джо Байден. Он уже успел завоевать популярность среди СМИ и чиновников.
Сайт "Комментарии" также сообщает, какие изменения претерпит инаугурация Байдена в связи с пандемией COVID-19. Традиционно во время инаугурации глава государства должен произнести присягу, выступить в Капитолии США и посетить парад, который ведет в Белый дом.
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