Пентагон начал рассматривать вопрос: откуда Трамп собрался выводить войска

Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

Войска США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, если Дональд Трамп все-таки решится на этот шаг, то, в первую очередь, это может касаться подразделений, которые являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых бывший глава Белого дома Джо Байден развернул еще в 2022 году с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Тогда это решение стало ответом на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Таким образом Вашингтон решил поддержать своих союзников, предоставив гарантии, что они не останутся сам на сам с российской угрозой в случае падения Украины.

Шесть американских и европейских чиновников, которые пожелали оставаться анонимными, рассказали, что, если Пентагон выступит в поддержку такого предложения, это усилит опасения о том, что Штаты "отказываются от своих давних союзников в Европе".

"Россияне оценят сокращение вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Как уточняет "NBC News", окончательное количество военных, которых могут вывести с территории Восточной Европы, еще не согласовано.

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