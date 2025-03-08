Трамп намекает, кто его союзник в Европе: куда собрался перебросить войска США из Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 000 американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию. Это может ухудшить отношения США с Европой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода около 35 000 американских военнослужащих из Германии и их передислокации в Венгрию, которая поддерживает тесные связи с Россией. Такой шаг может еще больше обострить отношения между США и Европой, которые и так находятся под давлением из-за различных вопросов безопасности и обороны.

Согласно информации The Telegraph, приближенной к администрации Белого дома, Трамп все больше разочаровывается в Европе, заявляя, что континент "подталкивает к войне".

Президент США много раз предупреждал, что европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону, а не полагаться на поддержку США. Трамп также часто критиковал НАТО за невыполнение обязательств по расходам на оборону, которые должны составлять 2% от ВВП страны-члена

Венгрия стала центром внимания после того, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на инициативу ЕС, которая предусматривала усиление поддержки Украины.

Орбан, известный своими дружескими отношениями с Москвой, неоднократно выступал против санкций ЕС против России. Трамп, в свою очередь, отметил, что он готов переориентировать расположение американских военных баз, отдавая предпочтение тем странам НАТО, которые активнее выполняют свои обязательства.

В материале говорится, что на сегодняшний день американские военные, общее количество которых за пределами США составляет около 160 000, преимущественно расположены в Германии. Сейчас Трамп снова ставит под сомнение необходимость такого численного контингента на европейском континенте.

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