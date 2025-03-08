logo

BTC/USD

85888.10

ETH/USD

2184.36

LTC/USD

103.45

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп намекает, кто его союзник в Европе: куда собрался перебросить войска США из Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп намекает, кто его союзник в Европе: куда собрался перебросить войска США из Германии

The Telegraph пишет о том, что Трамп всерьез рассматривает возможность вывода войск из Германии в Венгрию

сегодня, 12:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 000 американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию. Это может ухудшить отношения США с Европой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Telegraph.

Трамп намекает, кто его союзник в Европе: куда собрался перебросить войска США из Германии

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода около 35 000 американских военнослужащих из Германии и их передислокации в Венгрию, которая поддерживает тесные связи с Россией. Такой шаг может еще больше обострить отношения между США и Европой, которые и так находятся под давлением из-за различных вопросов безопасности и обороны.

Согласно информации The Telegraph, приближенной к администрации Белого дома, Трамп все больше разочаровывается в Европе, заявляя, что континент "подталкивает к войне".

Президент США много раз предупреждал, что европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону, а не полагаться на поддержку США. Трамп также часто критиковал НАТО за невыполнение обязательств по расходам на оборону, которые должны составлять 2% от ВВП страны-члена

Венгрия стала центром внимания после того, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на инициативу ЕС, которая предусматривала усиление поддержки Украины.

Орбан, известный своими дружескими отношениями с Москвой, неоднократно выступал против санкций ЕС против России. Трамп, в свою очередь, отметил, что он готов переориентировать расположение американских военных баз, отдавая предпочтение тем странам НАТО, которые активнее выполняют свои обязательства.

В материале говорится, что на сегодняшний день американские военные, общее количество которых за пределами США составляет около 160 000, преимущественно расположены в Германии. Сейчас Трамп снова ставит под сомнение необходимость такого численного контингента на европейском континенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп поставил немцев перед жестким выбором: на какой шаг теперь может решиться Германия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/03/07/donald-trump-considers-pulling-troops-out-of-germany/
Теги:

Новости

Все новости