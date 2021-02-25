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Пентагон назвал самую большую опасность для Европы и США

Американский генерал обвинил Россию в запугивании других стран

сегодня, 10:42
Автор:

Вечканова Елена

Российская Федерация и ее агрессивная внешняя политика являются угрозой для Соединенных Штатов, а также стран Европы. Изменению подобного положения вещей не способствует даже введение различных санкции, в том числе и экономических. Такое заявление сделал глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс. Заявление высокопоставленного генерала опубликовали в Пентагоне, сообщает УНИАН.

Пентагон назвал самую большую опасность для Европы и США

Россию назвали самой большой угрозой для США и ЕС. Фото из открытых источников

По мнению Уолтерса, Россия является "устойчивой угрозой". Из-за дестабилизирующих и злонамеренных действий правительства РФ, США и их европейские партнеры постоянно вынуждены принимать сложные решения по сдерживанию возможной военной агрессии на своей территории. Такое поведение за Россией наблюдается уже не одно десятилетие — генерал Уолтерс считает, что этой стране не дает покоя былая слава Советского Союза.

"Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру", — отметил военный.

В противостоянии со всем миром Россия, по мнению Уолтерса, не гнушается использовать непривычные для честного построения внешней политики средства. Генерал утверждает, что российское правительство организовывает нетрадиционные способы атак на другие государства, дабы "запугать, ослабить и разделить" страны-союзники. Также активно используется гибридная война — хакерские атаки на чужое информпространство, вбрасывание дезинформации, формирование пропаганды и т.п.

"Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть", — подчеркнул генерал.

Именно поэтому, считает Уолтерс, членам НАТО и всем странам, которые хотят вступить в Альянс, следует объединиться перед вполне реальной угрозой российской агрессии. В противном случае почувствовав безнаказанность, правительство РФ может действовать еще напористее; тогда и последствия будут гораздо хуже.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о данных украинской разведки, которая утверждает, что РФ приумножила свою военную мощь на Донбассе.

Также на портале найдется мнение эксперта о возможном нападении России на Украину со стороны оккупированного Крыма. 


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Источник: https://www.unian.net/world/ugroza-rossii-v-pentagone-nazval-rossiyu-ustoychivoy-ugrozoy-novosti-mira-11333462.html
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