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Пентагон не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды – СМИ

Министерство обороны США блокирует решение о передачи доказательств военных преступлений Российской Федерации на территории Украины.

сегодня, 11:50
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Автор:

Slava Kot

Пентагон заблокирует попытки администрации президента США передать в международные судебные учреждения доказательства о российских военных преступлениях, которые совершались на территории Украины и были собраны американскими спецслужбами. Такие действия объясняют тем, что такой прецедент может быть использован в будущем против США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New York Times.

Пентагон не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды – СМИ

Минобороны США против передачи доказательств преступлений РФ и Украине. Фото из открытых источников

Согласно материалам американского издания спецслужбы смогли собрать доказательства о военных преступлениях РФ в Украине, материалы также содержат данные об официальных лицах России, которые отдавали преступные приказы об ударах по энергетической структуре и похищении детей на временно оккупированных территориях.


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The New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждает, что против предоставления доказательств выступает Пентагон, в то время как другие разведывательные службы и департаменты поддерживают передачу собранных материалов в Международный уголовный суд.

"Мне кажется, что Пентагон является проблемным ребенком. Чем быстрее мы передадим информацию в МКС, тем лучше будет для мира", – говорит сенатор Линдси Грэм.

Спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон не упомянул о действиях Пентагона, однако отметил поддержку украинского народа.

"Мы работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир увидел, что делают российские силы", – сказал Уотсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что грузины добились своего, ведь руководящая партия отзывает закон об "иноагентах".

Также "Комментарии" писали о заявлении представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который сказал, что если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой. Имея в виду выделение для Украины боеприпасов европейскими силами.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/03/08/us/politics/pentagon-war-crimes-hague.html
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