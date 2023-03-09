Пентагон не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды – СМИ

Пентагон заблокирует попытки администрации президента США передать в международные судебные учреждения доказательства о российских военных преступлениях, которые совершались на территории Украины и были собраны американскими спецслужбами. Такие действия объясняют тем, что такой прецедент может быть использован в будущем против США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New York Times.

Минобороны США против передачи доказательств преступлений РФ и Украине. Фото из открытых источников

Согласно материалам американского издания спецслужбы смогли собрать доказательства о военных преступлениях РФ в Украине, материалы также содержат данные об официальных лицах России, которые отдавали преступные приказы об ударах по энергетической структуре и похищении детей на временно оккупированных территориях.

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The New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждает, что против предоставления доказательств выступает Пентагон, в то время как другие разведывательные службы и департаменты поддерживают передачу собранных материалов в Международный уголовный суд.

"Мне кажется, что Пентагон является проблемным ребенком. Чем быстрее мы передадим информацию в МКС, тем лучше будет для мира", – говорит сенатор Линдси Грэм.

Спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон не упомянул о действиях Пентагона, однако отметил поддержку украинского народа.

"Мы работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир увидел, что делают российские силы", – сказал Уотсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что грузины добились своего, ведь руководящая партия отзывает закон об "иноагентах".

Также "Комментарии" писали о заявлении представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который сказал, что если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой. Имея в виду выделение для Украины боеприпасов европейскими силами.