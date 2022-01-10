Пентагон не планирует сокращать численность войск в Европе

Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность сокращения присутствия американских войск в Европе. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби в Twitter. Кирби прокомментировал информацию американского телеканала NBC News о том, что Вашингтон обсудит с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе.



Пентагон (фото из открытых источников)

“В NBC News сообщили о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Российской Федерацией. Заявляю, что мы не рассматриваем уменьшение численности своих войск в Европе. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и Польше", — отметил Джон Кирби.



В NBC News сообщили, что в ходе предстоящих переговоров с Россией представители США могут обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польши.

Ранее телеканала "NBC News" сообщал, что у него появилась достоверная информация от источников в Белом Доме о том, что на переговорах с российской стороной Администрация Джо Байдена намерена согласиться на сокращение войск США в восточных европейских странах, если Россия гарантирует, что тоже пойдет на зеркальные шаги. Представитель Пентагона заявил, что эта информация не соответствует действительности и сообщения "NBC News" не соответствуют той официальной позиции, которую занимают США перед встречей с российской делегацией. США не собираются сокращать количество воинского контингента в Восточной Европе. Это не может быть предметом переговоров. При этом Джон Кирби подчеркнул, что США не намерены пересматривать свою позицию по этому вопросу ни перед началом переговоров ни по их завершению.







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