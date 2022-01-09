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В Пентагоне расстроили РФ: США не будут уменьшать численность войск в Европе

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Ультимативные требования и угрозы не повлияли на позицию Вашингтона. В Пентагоне не намерены сокращать количество войск и вооружений США в странах Европы. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter.

В Пентагоне расстроили РФ: США не будут уменьшать численность войск в Европе

Прибытие пехотных войск США в Польшу. Фото: getty images

Ранее телеканала "NBC News" сообщал, что у него появилась достоверная информация от источников в Белом Доме о том, что на переговорах с российской стороной Администрация Джо Байдена намерена согласиться на сокращение войск США в восточных европейских странах, если Россия гарантирует, что тоже пойдет на зеркальные шаги.

Представитель Пентагона заявил, что эта информация не соответствует действительности и сообщения "NBC News" не соответствуют той официальной позиции, которую занимают США перед встречей с российской делегацией. США не собираются сокращать количество воинского контингента в Восточной Европе. Это не может быть предметом переговоров. При этом Джон Кирби подчеркнул, что США не намерены пересматривать свою позицию по этому вопросу ни перед началом переговоров ни по их завершению.

Джон Кирби отметил, в этот же ряд можно отнести вопрос войск США в странах Балтии и Польши. Этот вопрос не может быть предметом дискуссии с российской стороной. Поэтому то количество американских войск, которое есть на сегодняшний день не может быть уменьшено.  

Читайте также на портале "Комментарии" – в Белом Доме увеличивают козыря перед встречей с российской стороной в Швейцарии 10 января. Именно поэтому из Вашингтона пришла новость об усилении пакета санкций против России, если Кремль решит вторгнуться в Украину. В Администрации Байдена уверяют, что нового удара российская экономика точно не выдержит.



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Источник: https://twitter.com/PentagonPresSec/status/1479861604636413958
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Обсуждения

Соня С.

сегодня, 13:19

путин тварь, подонок и мразь. путин -НЕТ.

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