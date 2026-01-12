logo

Пентагон обратился с просьбой в секс-шоп не присылать игрушки американским военным
НОВОСТИ

Пентагон обратился с просьбой в секс-шоп не присылать игрушки американским военным

Минобороны США обратилось в канадский секс-шоп после доставки интимных товаров американским военным в Бахрейне.

12 января 2026, 09:05
Автор:
Slava Kot

Министерство обороны США направило официальное письмо канадскому интернет-секс-шопу после неожиданного инцидента с доставкой интимных товаров американским военным за рубежом. Под критикой Пентагона оказался магазин Bonjibon из Торонто, продукция которого была обнаружена на американской военно-морской базе в Бахрейне, где секс-игрушки находятся под запретом.

Пентагон обратился с просьбой в секс-шоп не присылать игрушки американским военным

Владелица секс-шопа Грейс Беннетт рассказала, что получила два подписанных письма от Пентагона, отправленных от имени Королевства Бахрейн. В документах говорилось о "предметах для взрослых", найденных во время рентгеновского сканирования почты на базе ВМС США. Запрещенными товарами оказалась анальная пробка и вибратор, возвращенный отправителю.

По словам Беннетт, она не знала, что заказы в конечном итоге окажутся на Ближнем Востоке. Владелица секс-шопа предполагает, что посылки были пересланы третьей стороной без ее ведома, ведь ее магазин не посылал посылки в Бахрейн.

"Для всех американских солдат, находящихся за границей, особенно тех, кто расположен в странах, где "хорошие вибрации" могут быть незаконными, вы не можете делать заказ в Bonjibon", – сказала Беннетт.

Женщина зачитала отрывок письма Пентагона, где утверждалось, что в Бахрейне "буквально классифицируют эти товары как представляющие непосредственную угрозу жизни или здоровью".

"Мне так жаль солдат за границей. Я знаю, что это долгое и одинокое путешествие – мы не можем отправиться в это путешествие с вами", — сказала Беннетт в конце видео.

Беннетт поставила два письма с обращением из Пентагона в рамку в своем кабинете, чтобы увековечить этот курьезный случай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двоих военных поймали за сексом в вертолете Apache.

Также "Комментарии" писали, что в Китае выпустят секс-кукол с искусственным интеллектом.



Источник: https://nationalpost.com/news/canada/pentagon-is-asking-toronto-sex-store-to-stop-sending-spicy-toys-to-a-u-s-naval-base-shop-owner-says
