Пентагон звернувся з проханням до секс-шопу не надсилати іграшки американським військовим

Міністерство оборони США надіслало офіційного листа канадському інтернет-секс-шопу після несподіваного інциденту з доставкою інтимних товарів американським військовим за кордоном. Під критикою Пентагону опинився магазин Bonjibon із Торонто, продукція якого була виявлена на американській військово-морській базі в Бахрейні, де секс-іграшки перебувають під забороною.

Пентагон попросив секс-шоп не надсилати іграшки військовим. Фото з відкритих джерел

Власниця секс-шопу Грейс Беннетт розповіла, що отримала два підписані листи від Пентагону, надіслані від імені Королівства Бахрейн. У документах ішлося про "предмети для дорослих", знайдені під час рентгенівського сканування пошти на базі ВМС США. Забороненими товарами виявилася анальна пробка та вібратор, які були повернуті відправникові.

За словами Беннетт, вона не знала, що замовлення зрештою опиняться на Близькому Сході. Власниця секс-шопу припускає, що посилки були переслані третьою стороною без її відома, адже її магазин не надсилав посилки в Бахрейн.

"Для всіх американських солдатів, які перебувають за кордоном, особливо тих, хто розміщений у країнах, де "хороші вібрації" можуть бути незаконними, ви не можете робити замовлення в Bonjibon", – сказала Беннетт.

Жінка зачитала уривок листа Пентагону, де стверджувалося, що в Бахрейні "буквально класифікують ці товари як такі, що становлять безпосередню загрозу життю чи здоров’ю".

"Мені так шкода солдатів за кордоном. Я знаю, що це довга та самотня подорож – ми не можемо вирушити в цю подорож з вами", — сказала Беннетт в кінці відео.

Беннетт поставила два листи зі зверненням з Пентагону в рамку у своєму кабінеті, щоб увічнити цей курйозний випадок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що двох військових спіймали за сексом у гелікоптері Apache.

Також "Коментарі" писали, що в Китаї випустять секс-ляльок зі штучним інтелектом.