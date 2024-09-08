Пентагон обвинили в циничной лжи: как американцы помогают России в войне

Пентагон и западные СМИ лгут, когда заявляют, что удары по аэродромам вглубь России на 300 километров утратили смысл, утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Пентагон

Он напомнил, что издания The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором ссылается на слова некоего неназванного чиновника, который заявил, что Украина не получает согласования на удары по территории России ракетами ATACMS, поскольку ВКС РФ якобы отвели 90% авиации вглубь территории, за пределы досягаемости баллистическими ракет. Эту же ложь, говорит Коваленко, озвучила и заместитель представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Коваленко подчеркивает, что в настоящее время в ближней зоне поражения размещено 20 авиабаз, которые активно используют ВКС РФ. По его словам, эти авиабазы размещают как ударные и многофункциональные вертолеты, так и разные типы тактической и штурмовой авиации.

При этом эксперт напомнил, что в воздушном пространстве Украины, над временно оккупированными территориями, регулярно применяются не только Су-34, но и штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, Су-30, вертолеты Ми-24/35, Ка-52 и т.д.

"А теперь внимание: как Россия могла отогнать 90% авиации вглубь своей территории, если эти 90% имеют средний показатель дальности полета 600 км и менее? Ведь это, по сути, расстояние от границы с Украиной вглубь на 300 км, в режиме туда и обратно. Но каким-то странным образом в зоне боевых действий эти самолеты продолжают выполнять боевые задачи", — говорит Коваленко.

По его словам, в районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска авиабазы продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но и Су-25, Су-24 и т.д.

"И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия лишилась бы возможности активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила", — заявил Коваленко.

То есть, по его словам, когда западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным ракетным вооружением по территории России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже нет по чему бить – это откровенная ложь или профнепригодность спикера, который не понимает, о чем говорит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые главы ЦРУ и МИ6 выступили с совместным заявлением, в котором заявили о важности поддержки Украины.



