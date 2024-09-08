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Пентагон обвинили в циничной лжи: как американцы помогают России в войне

Пентагон лжет, когда утверждает, что нет смысла разрешать Украине бить американским оружием вглубь РФ, так как Россия уже отвела от линии фронта свои самолеты

сегодня, 09:17
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Ткачик Олеся

Пентагон и западные СМИ лгут, когда заявляют, что удары по аэродромам вглубь России на 300 километров утратили смысл, утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Пентагон обвинили в циничной лжи: как американцы помогают России в войне

Пентагон

Он напомнил, что издания The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором ссылается на слова некоего неназванного чиновника, который заявил, что Украина не получает согласования на удары по территории России ракетами ATACMS, поскольку ВКС РФ якобы отвели 90% авиации вглубь территории, за пределы досягаемости баллистическими ракет. Эту же ложь, говорит Коваленко, озвучила и заместитель представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Коваленко подчеркивает, что в настоящее время в ближней зоне поражения размещено 20 авиабаз, которые активно используют ВКС РФ. По его словам, эти авиабазы размещают как ударные и многофункциональные вертолеты, так и разные типы тактической и штурмовой авиации.

При этом эксперт напомнил, что в воздушном пространстве Украины, над временно оккупированными территориями, регулярно применяются не только Су-34, но и штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, Су-30, вертолеты Ми-24/35, Ка-52 и т.д.

"А теперь внимание: как Россия могла отогнать 90% авиации вглубь своей территории, если эти 90% имеют средний показатель дальности полета 600 км и менее? Ведь это, по сути, расстояние от границы с Украиной вглубь на 300 км, в режиме туда и обратно. Но каким-то странным образом в зоне боевых действий эти самолеты продолжают выполнять боевые задачи", — говорит Коваленко.

По его словам, в районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска авиабазы продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но и Су-25, Су-24 и т.д.

"И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия лишилась бы возможности активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила", — заявил Коваленко.

То есть, по его словам, когда западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным ракетным вооружением по территории России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже нет по чему бить – это откровенная ложь или профнепригодность спикера, который не понимает, о чем говорит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые главы ЦРУ и МИ6 выступили с совместным заявлением, в котором заявили о важности поддержки Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0GbaBgQ2e5Vp25T4juwRVWK4PqkHNnmh7GhVTkCQWTYcYFKdxStQMrc3BbtPZBxTdl
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