Пентагон потерял почти миллиард для Украины: что произошло с военной помощью

Министерство обороны США не успело вовремя использовать 910 миллионов долларов, предназначенных для военной поддержки Украины по программе USAI. Об этом говорится в новом отчете аудиторов Operation Atlantic Resolve за первый квартал 2026 года.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Согласно документу, срок, в течение которого Пентагон мог брать новые финансовые обязательства по этой сумме, истек. В результате средства больше нельзя использовать для заключения новых контрактов с американскими оборонными предприятиями на производство вооружения для Украины.

При этом аудиторы подчеркивают, что речь не идет о полной потере денег. Согласно бюджетным правилам США, просроченные ассигнования сохраняются еще пять лет и могут использоваться исключительно для финансирования дополнительных расходов по контрактам, которые были подписаны ранее.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины Конгресс США выделил по программе Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) 33,51 млрд долларов.

По состоянию на март 2026 года более 19,2 млрд долларов, или около 57% всех средств, уже были потрачены на вооружение, технику и услуги, которые переданы украинской стороне. Еще почти 13,5 млрд долларов распределены между действующими контрактами, находящимися на стадии выполнения. Около 110 млн долларов остаются зарезервированными, однако пока не привязаны к конкретным соглашениям.

Отчет не указывает на сокращение американской помощи Украине, однако свидетельствует о бюрократических трудностях при реализации программы. Вопрос эффективного использования выделенных Конгрессом средств остается одним из ключевых для дальнейшего финансирования оборонной поддержки Киева.

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