Пентагон втратив майже мільярд для України: що сталося із військовою допомогою

Міністерство оборони США не встигло вчасно використати 910 мільйонів доларів, призначених для військової підтримки України за програмою USAI. Про це йдеться у новому звіті аудиторів Operation Atlantic Resolve за перший квартал 2026 року.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, термін, протягом якого Пентагон міг брати нові фінансові зобов'язання за цією сумою, минув. Внаслідок цього кошти більше не можна використовувати для укладання нових контрактів з американськими оборонними підприємствами на виробництво озброєння для України.

При цьому аудитори наголошують, що не йдеться про повну втрату грошей. Згідно з бюджетними правилами США прострочені асигнування зберігаються ще п'ять років і можуть використовуватися виключно для фінансування додаткових витрат за контрактами, які були підписані раніше.

Усього з початку повномасштабної війни Росії проти України Конгрес США виділив за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) 33,51 млрд. доларів.

Станом на березень 2026 року понад 19,2 млрд. доларів, або близько 57% усіх коштів, вже було витрачено на озброєння, техніку та послуги, які передані українській стороні. Ще майже 13,5 млрд доларів розподілено між чинними контрактами, що знаходяться на стадії виконання. Близько 110 млн доларів залишаються зарезервованими, проте поки що не прив'язані до конкретних угод.

Звіт не вказує на скорочення американської допомоги Україні, проте свідчить про бюрократичні труднощі під час реалізації програми. Питання ефективного використання виділених Конгресом коштів залишається одним із ключових для подальшого фінансування оборонної підтримки Києва.

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