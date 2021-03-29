logo
Русский Українська

BTC/USD

56173.09

ETH/USD

1711.19

LTC/USD

194.80

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото)

Мем создавали 22 дня

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало в своем Twitter мем о российских хакерах, которые осуществляли массовые кибератаки на ведомство. Об этом сообщило издание Vice.

Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото)

Америка потроллила Россию за кибератаки - фото. Фото: rusvesna.su

Картинку создавали в течение 22 дней.

На рисунке — медведь, символизирующий Российскую Федерацию. Животное выпустило из лап хэллоуинскую тыкву. Оттуда вылетели вредоносные программы, которые обернуты в фантики от конфет.

Сам медведь одет в советскую форму. Как сообщают представители Пентагона, медведь в форме — это способ троллинга российских хакеров, которые больше всего ненавидят, когда их считают неудачниками.

Кроме того, в ведомстве сообщили, с какой целью сделали этот мем.

"Россия ненавидит, когда ее считают милой или приятной, поэтому мы хотим вывести их из себя. Мы не хотим чего-то такого, что они бы смогли поместить на свои футболки. Мы хотим чего-то, что заставит их босса сойти с ума, когда он увидит это в PowerPoint", — отметил представитель Пентагона.

Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото) - фото 2

Напомним, что на сайт СБУ была осуществлена хакерская атака. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько киберугроза может стать главным вирусом нашего времени и чем ее "лечить". Мнения специалистов читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша киберполиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто крышует? Ответы на все эти вопросы читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vice.com/en/article/v7m9dy/read-the-pentagons-20-page-report-on-its-own-meme
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ