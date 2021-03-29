Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото)

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Кириєнко Анна
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало в своем Twitter мем о российских хакерах, которые осуществляли массовые кибератаки на ведомство. Об этом сообщило издание Vice.
Америка потроллила Россию за кибератаки - фото. Фото: rusvesna.su
Картинку создавали в течение 22 дней.
На рисунке — медведь, символизирующий Российскую Федерацию. Животное выпустило из лап хэллоуинскую тыкву. Оттуда вылетели вредоносные программы, которые обернуты в фантики от конфет.
Сам медведь одет в советскую форму. Как сообщают представители Пентагона, медведь в форме — это способ троллинга российских хакеров, которые больше всего ненавидят, когда их считают неудачниками.
Кроме того, в ведомстве сообщили, с какой целью сделали этот мем.
Напомним, что на сайт СБУ была осуществлена хакерская атака. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько киберугроза может стать главным вирусом нашего времени и чем ее "лечить". Мнения специалистов читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша киберполиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто крышует? Ответы на все эти вопросы читайте в нашем материале.
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