Пентагон потроллил Россию из-за масштабных кибератак (Фото)

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало в своем Twitter мем о российских хакерах, которые осуществляли массовые кибератаки на ведомство. Об этом сообщило издание Vice.

Америка потроллила Россию за кибератаки - фото. Фото: rusvesna.su

Картинку создавали в течение 22 дней.

На рисунке — медведь, символизирующий Российскую Федерацию. Животное выпустило из лап хэллоуинскую тыкву. Оттуда вылетели вредоносные программы, которые обернуты в фантики от конфет.

Сам медведь одет в советскую форму. Как сообщают представители Пентагона, медведь в форме — это способ троллинга российских хакеров, которые больше всего ненавидят, когда их считают неудачниками.

Кроме того, в ведомстве сообщили, с какой целью сделали этот мем.

"Россия ненавидит, когда ее считают милой или приятной, поэтому мы хотим вывести их из себя. Мы не хотим чего-то такого, что они бы смогли поместить на свои футболки. Мы хотим чего-то, что заставит их босса сойти с ума, когда он увидит это в PowerPoint", — отметил представитель Пентагона.





Напомним, что на сайт СБУ была осуществлена хакерская атака. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько киберугроза может стать главным вирусом нашего времени и чем ее "лечить". Мнения специалистов читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша киберполиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто крышует? Ответы на все эти вопросы читайте в нашем материале.

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