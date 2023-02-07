logo

BTC/USD

22964.91

ETH/USD

1635.52

LTC/USD

98.62

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре

Шпионский зонд Китая мог содержать взрывчатые вещества, утверждает американский генерал и добавляет, что проверки продолжаются.

сегодня, 13:15 comments2926
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Начальник Северного командования США генерал Глен ВанГерк отметил, что Соединенные Штаты не смогли обнаружить три предыдущих полета китайского воздушного шара, кроме того, американский военный считает, что зонд мог содержать взрывчатку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре

Китайский воздушный шар мог содержать опасные элементы. Фото из открытых источников

Во время брифинга американский генерал рассказал, что шар имел высоту около 60 метров и перевозил неизвестный груз.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"США все еще работают над определением того, содержат ли обломки потенциально опасные материалы, такие как взрывчатка или другие компоненты", — сообщил начальник Северного командования США генерал Глен ВанГерк.

Военный предупредил американцев, что не следует приближаться к обломкам воздушного шара, если они найдут их у берега. ВанГерк рассказал, что сейчас продолжаются поиски обломков воздушного шара на площади около 1,5 тыс. кв. м и добавил, что большинство частей, которые были на поверхности уже собраны, поисковые работы сосредоточятся под водой.

Напомним, в начале февраля в небе США обнаружили воздушный шар, который американцы называют шпионским устройством, тогда как Китай утверждает, что это обычный метеорологический зонд. Байден отдал приказ сбить объект, и ждал, пока воздушный шар окажется над океаном, чтобы его обломки не повредили людям, как только он оказался над водной поверхностью, американский истребитель уничтожил китайский зонд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал резкую реакцию Китая на то, что США сбили их воздушный шар.

Также "Комментарии" писали о том, почему военные до сих пор используют воздушные шары для шпионажа и какие преимущества имеет зонд перед беспилотниками и спутниками.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11719221/Chinese-spy-balloon-carried-EXPLOSIVES-destroy-itself.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!