Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре

Начальник Северного командования США генерал Глен ВанГерк отметил, что Соединенные Штаты не смогли обнаружить три предыдущих полета китайского воздушного шара, кроме того, американский военный считает, что зонд мог содержать взрывчатку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Китайский воздушный шар мог содержать опасные элементы. Фото из открытых источников

Во время брифинга американский генерал рассказал, что шар имел высоту около 60 метров и перевозил неизвестный груз.

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"США все еще работают над определением того, содержат ли обломки потенциально опасные материалы, такие как взрывчатка или другие компоненты", — сообщил начальник Северного командования США генерал Глен ВанГерк.

Военный предупредил американцев, что не следует приближаться к обломкам воздушного шара, если они найдут их у берега. ВанГерк рассказал, что сейчас продолжаются поиски обломков воздушного шара на площади около 1,5 тыс. кв. м и добавил, что большинство частей, которые были на поверхности уже собраны, поисковые работы сосредоточятся под водой.

Напомним, в начале февраля в небе США обнаружили воздушный шар, который американцы называют шпионским устройством, тогда как Китай утверждает, что это обычный метеорологический зонд. Байден отдал приказ сбить объект, и ждал, пока воздушный шар окажется над океаном, чтобы его обломки не повредили людям, как только он оказался над водной поверхностью, американский истребитель уничтожил китайский зонд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал резкую реакцию Китая на то, что США сбили их воздушный шар.

Также "Комментарии" писали о том, почему военные до сих пор используют воздушные шары для шпионажа и какие преимущества имеет зонд перед беспилотниками и спутниками.



