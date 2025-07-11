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Пентагон принял важное решение: в чем готов превзойти всех

Пентагон хочет стать лидером по закупке беспилотников

11 июля 2025, 11:42
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Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Хегсет дал согласие командирам американских войск закупать и испытывать дроны, а также проводить моделирование боевых действий с использованием беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Пентагон принял важное решение: в чем готов превзойти всех

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Согласно документам, Пит Хегсет прекратил действие устаревших правил, которые, по его мнению, не дают воплощаться инновациям.

Так, впервые полковники и капитаны американской армии могут независимо закупать и испытывать беспилотники, включая прототипы, напечатанные на 3D-принтере, и коммерческие системы, соответствующие стандартам национальной безопасности.

Они также могут немедленно начинать обучение и эксплуатацию дронов, минуя бюрократические препятствия, и тестировать нелетальные автономные дроны в контролируемых условиях. По данным СМИ, такое решение было принято с целью превзойти Россию и Китай в области дронов.

"Министерство обороны теряет бдительность... Смертоносность не будет ограничена самоограничениями... Наш главный риск — это избежание риска", — указал Хегсет в служебных записках, с которыми ознакомился Fox News.

По словам министра обороны США, на сегодняшний день Пентагону не удалось развернуть дроны в необходимом масштабе и с необходимой скоростью.

Хэгсет также признал, что сейчас Соединенные Штаты не являются лидером в сфере использования военных беспилотников. Но он поставил задачу Пентагону до 2027 года занять в этом аспекте мировое первенство.

"Малые дроны больше напоминают боеприпасы, чем высококлассные самолеты. Они должны быть дешевыми, быстро заменяемыми и относиться к категории расходных материалов", — добавил он.

Глава Пентагона также акцентировал, что в течение 90 дней в США будут введены в действие три новых национальных полигона для испытаний дронов.

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Источник: https://www.foxnews.com/politics/hegseth-tears-up-red-tape-orders-pentagon-begin-drone-surge-trumps-command
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