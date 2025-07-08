Пентагон отреагировал на указание Трампа молниеносно: какое оружие уже по дороге в Украину

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Кравцев Сергей
Министерство обороны США официально подтвердило отправку дополнительного вооружения в Украину по поручению президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление спикера Пентагона Шона Парнелла опубликовано на официальном сайте ведомства.
Пентагон. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, администрация Дональда Трампа в начале месяца приостановила поставки ключевых вооружений Украине, включая ракеты Patriot, из-за ревизии запасов в Пентагоне. По словам экспертов, отсутствие ракет для ПВО и высокоточных снарядов может ослабить обороноспособность Украины и дать россиянам преимущество. Кроме того, именно сейчас РФ усилила массированные обстрелы страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп сделал новое заявление о помощи Украине.