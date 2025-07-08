Пентагон отреагировал на указание Трампа молниеносно: какое оружие уже по дороге в Украину

Министерство обороны США официально подтвердило отправку дополнительного вооружения в Украину по поручению президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление спикера Пентагона Шона Парнелла опубликовано на официальном сайте ведомства.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, администрация Дональда Трампа в начале месяца приостановила поставки ключевых вооружений Украине, включая ракеты Patriot, из-за ревизии запасов в Пентагоне. По словам экспертов, отсутствие ракет для ПВО и высокоточных снарядов может ослабить обороноспособность Украины и дать россиянам преимущество. Кроме того, именно сейчас РФ усилила массированные обстрелы страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.

"Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей", – высказался президент США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп сделал новое заявление о помощи Украине.



