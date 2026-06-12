Американские законодатели готовятся продвинуть через Конгресс законопроект, предусматривающий выделение Украине 750 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника.

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Согласно информации, группа республиканцев в Сенате США разработала свою версию оборонного бюджета на следующий финансовый год. Этот законопроект определяет полный объем расходов Пентагона, который на следующий год оценивается в 1,15 триллиона долларов. При этом на помощь Украине предлагается направить менее одной десятой процента от общего бюджета.

Кроме выделения средств документ предусматривает, что Министерство обороны США будет оказывать разведывательную поддержку Киеву, чтобы укрепить украинские силы в ходе военных операций. Важным моментом законопроекта является запрет использования бюджетных средств любым способом, который признавал бы суверенитет России над территорией Украины, официально принадлежащей Киеву.

Как отмечает Reuters, в настоящее время законопроект находится на начальном этапе — его необходимо принять через несколько стадий в Конгрессе. Только после этого он сможет стать законом и окончательное одобрение должен дать президент Дональд Трамп.

Предложение включает прямое финансирование Украины, поддержку разведки и четкие ограничения использования средств, что подчеркивает серьезность намерений США в обеспечении обороноспособности Киева. При этом законопроект отражает баланс между внутриполитическими интересами США и стратегическими задачами в поддержке союзников на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что завершение войны в Украине, по оценкам экспертов, вряд ли будет выглядеть как однозначная победа одной из сторон. Более того, мирное урегулирование, вероятно, потребует сложных компромиссов и взаимных уступок. В то же время, критически важным элементом послевоенного порядка станет создание новой архитектуры безопасности в Европе, что обеспечит стабильность в регионе и минимизирует риски дальнейшей эскалации.