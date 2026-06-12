Пентагон різко пішов проти Трампа: стало відомо про радикальне рішення для України

Американські законодавці готуються просунути через Конгрес законопроєкт, який передбачає виділення Україні 750 мільйонів доларів військової допомоги. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два обізнані джерела.

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Згідно з інформацією, група республіканців у Сенаті США розробила власну версію оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Цей законопроєкт визначає повний обсяг витрат Пентагону, який на наступний рік оцінюється у 1,15 трильйона доларів. При цьому на допомогу Україні пропонується спрямувати менше однієї десятої відсотка від загального бюджету.

Окрім виділення коштів, документ передбачає, що Міністерство оборони США надаватиме розвідувальну підтримку Києву, аби зміцнити українські сили в ході військових операцій. Важливим моментом законопроєкту є заборона використання бюджетних коштів у будь-який спосіб, що визнавав би суверенітет Росії над територією України, яка офіційно належить Києву.

Як наголошує Reuters, наразі законопроєкт перебуває на початковому етапі — його необхідно ухвалити через кілька стадій в Конгресі. Лише після цього він зможе стати законом, і остаточне схвалення має дати президент Дональд Трамп.

Пропозиція включає пряме фінансування України, підтримку розвідки та чіткі обмеження щодо використання коштів, що підкреслює серйозність намірів США у забезпеченні обороноздатності Києва. При цьому законопроєкт відображає баланс між внутрішньополітичними інтересами США та стратегічними завданнями у підтримці союзників на тлі триваючого конфлікту в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що завершення війни в Україні, за оцінками експертів, навряд чи виглядатиме як однозначна перемога однієї зі сторін. Більше того, мирне врегулювання, ймовірно, вимагатиме складних компромісів та взаємних поступок. Водночас критично важливим елементом післявоєнного порядку стане створення нової архітектури безпеки в Європі, що забезпечить стабільність у регіоні та мінімізує ризики подальшої ескалації.