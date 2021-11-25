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Пентагон создаст новую группу для исследования НЛО

Формирование группы произошло после того, как правительство обнародовало в июне отчет

сегодня, 05:26
Автор:

Ольга Чародий
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Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что создаст новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в ограниченном воздушном пространстве. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Соединенных Штатов. Формирование группы произошло после того, как правительство обнародовало в июне отчет, согласно которому в 144 случаях наблюдений объектов в воздушном пространстве не хватает данных для определения их природы.

Пентагон создаст новую группу для исследования НЛО

Пентагон (фото из открытых источников)

Кураторами новой группы идентификации воздушно-десантных объектов и синхронизации управления будут заместитель министра обороны разведки, директор Объединенного штаба и должностные лица из Офиса директора национальной разведки. Замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что наличие неидентифицированного воздушного явления в ограниченном воздушном пространстве создает потенциальную угрозу безопасности полетов для экипажей и вызывает потенциальные проблемы для национальной безопасности. Новая группа, которая заменит оперативную группу по неидентифицированным воздушным явлениям ВМС США, будет работать над обнаружением, идентификацией и атрибутированием объектов, а также оценкой и смягчением каких-либо связанных с ними угроз.

Напомним, в небе над Швейцарией заметили НЛО. 8 ноября фотограф из швейцарского города Цюрих направил камеру в небо и сделал несколько снимков чего-то необъяснимого. Небесное тело мужчина назвал "пончиковым НЛО" из-за сходства с любимым многими лакомством.  Объект состоял из нескольких ярко-синих концентрических колец. Фотограф предположил, что он мог видеть капсулу SpaceX Endeavour,  с четырьмя астронавтами на борту, которая  должна была вернуться на Землю той ночью. Британский таблоид The ​​Daily Mail даже включил  фотографии в сводку наблюдений за Endeavour на следующий день.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2853121/dod-announces-the-establishment-of-the-airborne-object-identification-and-manag/
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