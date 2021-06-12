Пентагон выделил Украине 150 млн долларов

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Ольга Чародий
Министерство
обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году
объемом в 150 млн. долларов. Об этом 11 июня сообщил президент Украины Владимир
Зеленский.
Пентагон (фото из открытых источников)
Их
можно будет потратить на программы подготовки военнослужащих ВСУ,
консультативные услуги.
В марте Министерство обороны США выделило 125 миллионов долларов для повышения оборонного потенциала Украины.
Как сообщали ранее 17 декабря 2020 года между Кабмином Украины и Правительством Германии было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения предусмотрено предоставление кредита на льготных условиях. Сумма составила 214,6 млн евро. Эти деньги пойдут на реализацию инвестиционных проектов. В этот список входит: — реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах; — поддержка малого и среднего бизнеса; — модернизация подстанций. Кроме того, еще 40 млн евро было выделено безвозмездно, в форме грантов. Из этих денег более 30 млн будет выделено на улучшение системы профессионального образования, а также усиление местного самоуправления в Украине.Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперт рассказал, какие факторы повлияют на колебания курса доллара к гривне, а также о том, что Украина подписала 3 кредитных соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком на общую сумму в 640 млн евро.
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