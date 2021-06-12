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Пентагон выделил Украине 150 млн долларов

В Пентагоне признали, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в 2021 году

сегодня, 01:12
Автор:

Ольга Чародий

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов. Об этом 11 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пентагон выделил Украине 150 млн долларов

Пентагон (фото из открытых источников)

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал президент в Twitter.

Их можно будет потратить на программы подготовки военнослужащих ВСУ, консультативные услуги.

В марте Министерство обороны США выделило 125 миллионов долларов для повышения оборонного потенциала Украины.

Как сообщали ранее 17 декабря 2020 года между Кабмином Украины и Правительством Германии было подписано соглашение  о финансовом сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения предусмотрено предоставление кредита на льготных условиях. Сумма составила 214,6 млн евро. Эти деньги пойдут на реализацию инвестиционных проектов. В этот список входит: — реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах; — поддержка малого и среднего бизнеса; — модернизация подстанций. Кроме того, еще 40 млн евро было выделено безвозмездно, в форме грантов.  Из этих денег более 30 млн будет выделено на улучшение системы профессионального образования, а также усиление местного самоуправления в Украине.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперт рассказал, какие факторы повлияют на колебания курса доллара к гривне, а также о том, что Украина подписала 3 кредитных соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком на общую сумму в 640 млн евро. 


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1403426858448867328
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