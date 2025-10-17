logo

Перед самым визитом Зеленского Трамп нанес страшный удар по Украине: детали

Разговор Трампа с Путиным разрушил надежды Киева на получение ракет от США и отодвинул на второй план визит Зеленского в Вашингтон.

17 октября 2025, 10:40
Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште для переговоров по прекращению войны в Украине. Это решение было принято во время их телефонного разговора, состоявшегося буквально накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В то же время, Трамп отложил принятие вопроса о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Американский президент охарактеризовал разговор с Путиным как "очень продуктивный" и рассказал, что перед личной встречей состоятся переговоры между делегациями во главе с госсекретарем США Марко Рубио в столице Венгрии.

Этот шаг фактически приостановил планы США по передаче Украине Tomahawk. Ранее Трамп намекал на возможность поддержки таких поставок, но теперь подчеркнул, что американские запасы этого оружия должны оставаться в безопасности.

"Tomahawk — это высокоточное оружие, но оно нужно и нам", — отметил Трамп.

Он добавил, что в разговоре с Путиным поинтересовался, не возражает ли тот против того, что США предоставят это оружие украинской стороне.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, российский президент предостерег, что поставки ракет Киеву окажут негативное влияние на отношения Москвы и Вашингтона.

Прибывший в Вашингтон Владимир Зеленский сообщил о переговорах с американскими оборонными компаниями по поставкам "мощного оружия, которое может укрепить оборону Украины". Он также подчеркнул, что только само упоминание о Tomahawk влияет на Кремль: "Москва поспешно возобновляет диалог, как только слышно слово 'Tomahawk'."

Ожидается, что Зеленский и Трамп обсудят в Белом доме дальнейшие шаги по поставке дальнобойного оружия и условия его использования. Личная встреча Трампа и Путина может состояться уже в ближайшие две недели.

Как уже писали "Комментарии", Россия разворачивает работы по расширению авиабазы "Энгельс - 2", расположенной среди ключевых объектов стратегической авиации. Об этом сообщил обозреватель AviVector, передает Милитарный.



