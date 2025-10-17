logo_ukra

Головна Новини Світ США Перед самим візитом Зеленського Трамп завдав страшного удару по Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Перед самим візитом Зеленського Трамп завдав страшного удару по Україні: деталі

Розмова Трампа з Путіним зруйнувала надії Києва на отримання ракет від США та відсунула на другий план візит Зеленського до Вашингтона.

17 жовтня 2025, 10:40
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті для переговорів щодо припинення війни в Україні. Це рішення було ухвалене під час їхньої телефонної розмови, що відбулася буквально напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Водночас Трамп відклав ухвалення питання про постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, повідомляє The Wall Street Journal.

Перед самим візитом Зеленського Трамп завдав страшного удару по Україні: деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Американський президент охарактеризував розмову з Путіним як "дуже продуктивну" і розповів, що перед особистою зустріччю відбудуться переговори між делегаціями на чолі з держсекретарем США Марко Рубіо у столиці Угорщини.

Цей крок фактично призупинив плани США щодо передачі Україні Tomahawk. Раніше Трамп натякав на можливість підтримки таких поставок, але тепер підкреслив, що американські запаси цієї зброї теж мають залишатися у безпеці.

"Tomahawk — це високоточна зброя, але вона потрібна і нам", — зазначив Трамп. 

Він додав, що у розмові з Путіним поцікавився, чи не заперечує той проти того, що США нададуть цю зброю українській стороні.

За словами радника Путіна Юрія Ушакова, російський президент застеріг, що постачання ракет Києву негативно вплине на відносини Москви і Вашингтона.

Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтона, повідомив про переговори з американськими оборонними компаніями щодо поставок "потужної зброї, що може зміцнити оборону України". Він також підкреслив, що тільки сама згадка про Tomahawk впливає на Кремль: "Москва поспішно відновлює діалог, як тільки чути слово 'Tomahawk'."

Очікується, що Зеленський і Трамп обговорять у Білому домі подальші кроки щодо постачання далекобійної зброї та умови її використання. Особиста зустріч Трампа і Путіна може відбутися вже найближчими двома тижнями.

Як вже писали "Коментарі", Росія розгортає роботи з розширення авіабази “Енгельс2”, розташованої серед ключових об’єктів стратегічної авіації. Про це повідомив оглядач AviVector, передає Мілітарний.



