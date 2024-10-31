Перед выборами Трамп даст интервью журналисту, разговаривавшему с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, известный своими противоречивыми высказываниями и интервью с российским президентом Владимиром Путиным, объявил о предстоящем разговоре с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на этот пост Дональдом Трампом.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом Карлсон сообщил на своей странице в соцсети "Х" (бывший Twitter). Интервью с Трампом станет кульминацией его серии живых выступлений под названием Live Tour (Живой Тур).

Встреча намечена на 31 октября в Глендейле, штат Калифорния. "Это будет наше самое живое шоу. Надеюсь увидеть вас там", — написал Карлсон. Просмотреть интервью можно будет на его странице в соцсети "Х" и на официальном сайте журналиста по платному доступу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко отреагировала на действия американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Клинтон назвала Такера "полезным идиотом" и "щенком".

Во время интервью на MSNBC Хиллари Клинтон спросили ее отношение к интервью Карлсона с Путиным. По словам Клинтон, над американским журналистом в России все смеются.

По словам Клинтон Такера Карлсона не просто так увольняли из многочисленных американских изданий, ведь он "не мог соотнести свои репортажи с правдой". В апреле Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News. Причиной увольнения стало то, что продюсер шоу Tucker Carlson Tonight Эбби Гроссберг подала иск на Fox News, в котором утверждала, что юристы ее запугивали, чтобы она дала обманчивые показания.





