logo

BTC/USD

27215.26

ETH/USD

1817.99

LTC/USD

92.97

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Передача самолетов F-16 Украине: что думают в Пентагоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Передача самолетов F-16 Украине: что думают в Пентагоне

Политическое решение о передаче Вашингтоном истребителей Украине пока что не принято

сегодня, 08:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Представители Министерства обороны США заявили, что не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Politico".

Передача самолетов F-16 Украине: что думают в Пентагоне

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал представителям СМИ на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: "Я не думаю, что мы против". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.

Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2023/05/17/biden-ukraine-f-16-pressure-campaign-00097525
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!