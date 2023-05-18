Передача самолетов F-16 Украине: что думают в Пентагоне

Представители Министерства обороны США заявили, что не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал представителям СМИ на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: "Я не думаю, что мы против".

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В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.

Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



