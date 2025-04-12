Переговоры между США и Украиной вновь приближаются к тупику: детали

Практически нет шансов, что переговоры между украинскими и американскими чиновниками по доступу США к украинским месторождениям полезных ископаемых могут наконец-то пройти успешно. В ходе недавних консультаций состоялись практически не было надежды на достижение хоть какого-то прорыва. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на информированный источник, а также на представителя Министерства финансов США.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Источник отмечает, что атмосфера была "очень антагонистической", а следовательно – весомый прогресс в переговорах на текущем этапе выглядит маловероятным.

По словам собеседника, особое напряжение вызвал последний проект предложения администрации Трампа, который значительно более "экспансивный" и "максималистский" по сравнению с начальной версией.

В последнем варианте соглашения говорится, что США получат приоритетный доступ к украинским недрам, а весь доход – как государственных, так и частных компаний – должен направляться в совместный инвестиционный фонд.

При этом, несмотря на постоянные напоминания украинской стороны, соглашение не содержит никаких гарантий безопасности для Украины. Тем самым оно теряет всякий смысл для Киева.

"По словам источника, один из "скрытых пунктов" найденных в проекте – требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) взяла под контроль газопровод "Газпрома", который проходит через территорию Украины в Европу", – говорится в публикации.

Комментарий представителя Министерства финансов США лучше всего отражает результат переговоров, который можно назвать совершенно пустым. Он назвал их "техническими по своей природе".

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.



