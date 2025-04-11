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Соглашение по поводу полезных ископаемых: США выдвинули Украине новые жесткие условия

США выдвинули Украине жесткие условия сделки The New York Times

сегодня, 21:42
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Лиля Воробьева

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Соглашение по поводу полезных ископаемых: США выдвинули Украине новые жесткие условия

Соглашение по поводу полезных ископаемых из США (фото из открытых источников)

Как сообщает The New York Times, предложенный США вариант предполагает, что Украина будет передавать 50% доходов от использования природных ресурсов, портов и трубопроводов в инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном. Вся прибыль от этого фонда будет получать американская сторона, пока Киев не вернет всю сумму военной помощи, предоставленной во время полномасштабной войны, включая 4% годовых. После этого часть доходов будет позволена реинвестировать в добывающие проекты на территории Украины, хотя конкретные механизмы и соотношения пока остаются неизвестными.

Также согласно условиям соглашения, США получат право первого предложения по участию в новых проектах в сфере природных ресурсов, а также возможность налагать вето на продажу таких активов третьим странам. В течение первого года действия соглашения Украина не сможет предоставлять другим государствам инвестиционные возможности на лучших условиях, чем те, которые согласованы с США.

Контроль за фондом будет осуществляться правительственным учреждением США — International Development Finance Corporation, которое будет иметь большинство в наблюдательном совете: трое представителей от США против двух с украинской стороны. Это же ведомство будет контролировать и все проекты, реализуемые через указанный фонд.

В новом тексте документа отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины — пункт, который Киев раньше добился включить в предыдущую версию соглашения. По информации NYT, после неудачной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в феврале в Овальном кабинете, переговоры были возвращены в начальные, более жесткие условия.

В настоящее время украинская делегация под руководством замминистра экономики Тараса Качки находится в Вашингтоне, где в течение двух дней будут проходить технические консультации. Участие чиновников с обеих сторон в этих переговорах не предполагается. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любой договор должен быть взаимовыгодным и не мешать движению страны к евроинтеграции.

Кроме того, украинские власти привлекли международных экспертов для оценки возможных рисков и подготовки к подписанию документа. На это уже предусмотрено бюджетное финансирование в размере $2,7 млн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в The Independent ответили, выгодно ли Украине соглашение с США относительно полезных ископаемых. Несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых, следует понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже за доли всего 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики. К такому выводу пришли аналитики издания The Independent.

Автору публикации отмечают, что полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним. Глава Белого дома постоянно намекает на то, что именно соглашение по украинским недрам поможет достичь завершения войны.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/04/11/world/europe/ukraine-minerals-deal.html
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