Соглашение по поводу полезных ископаемых: США выдвинули Украине новые жесткие условия

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Соглашение по поводу полезных ископаемых из США (фото из открытых источников)

Как сообщает The New York Times, предложенный США вариант предполагает, что Украина будет передавать 50% доходов от использования природных ресурсов, портов и трубопроводов в инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном. Вся прибыль от этого фонда будет получать американская сторона, пока Киев не вернет всю сумму военной помощи, предоставленной во время полномасштабной войны, включая 4% годовых. После этого часть доходов будет позволена реинвестировать в добывающие проекты на территории Украины, хотя конкретные механизмы и соотношения пока остаются неизвестными.

Также согласно условиям соглашения, США получат право первого предложения по участию в новых проектах в сфере природных ресурсов, а также возможность налагать вето на продажу таких активов третьим странам. В течение первого года действия соглашения Украина не сможет предоставлять другим государствам инвестиционные возможности на лучших условиях, чем те, которые согласованы с США.

Контроль за фондом будет осуществляться правительственным учреждением США — International Development Finance Corporation, которое будет иметь большинство в наблюдательном совете: трое представителей от США против двух с украинской стороны. Это же ведомство будет контролировать и все проекты, реализуемые через указанный фонд.

В новом тексте документа отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины — пункт, который Киев раньше добился включить в предыдущую версию соглашения. По информации NYT, после неудачной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в феврале в Овальном кабинете, переговоры были возвращены в начальные, более жесткие условия.

В настоящее время украинская делегация под руководством замминистра экономики Тараса Качки находится в Вашингтоне, где в течение двух дней будут проходить технические консультации. Участие чиновников с обеих сторон в этих переговорах не предполагается. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любой договор должен быть взаимовыгодным и не мешать движению страны к евроинтеграции.

Кроме того, украинские власти привлекли международных экспертов для оценки возможных рисков и подготовки к подписанию документа. На это уже предусмотрено бюджетное финансирование в размере $2,7 млн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в The Independent ответили, выгодно ли Украине соглашение с США относительно полезных ископаемых. Несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых, следует понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже за доли всего 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики. К такому выводу пришли аналитики издания The Independent.

Автору публикации отмечают, что полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним. Глава Белого дома постоянно намекает на то, что именно соглашение по украинским недрам поможет достичь завершения войны.