Переговоры в Абу-Даби: на Западе назвали переговорщика Украины, который может вытянуть ситуацию

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби стали одним из наиболее заметных дипломатических эпизодов почти четырех лет полномасштабной войны. Последние сутки переговорной активности выстроились в напряженную цепочку – от Давоса к Москве и далее в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в материале Sky News.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным издания, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер вылетели из Давоса в Москву, где провели почти четырехчасовые ночные переговоры с Владимиром Путиным. После этого американская делегация направилась в Абу-Даби – перелет из российской столицы занял около пяти часов.

Несмотря на внешне позитивные сигналы, звучавшие ранее в Давосе, Sky News подчеркивает: вопрос территорий остается ключевым и самым болезненным препятствием для любого потенциального мирного соглашения. Корреспондентка издания Салли Локвуд приводит слова американского источника, консультирующего военных чиновников США по Украине: "Дипломатия сейчас – это фарс. Она не отражает реальность".

Россия, как отмечается, неоднократно давала понять, что настаивает на контроле над всем Донбассом в рамках возможного урегулирования. Украина, в свою очередь, категорически отвергает любые территориальные уступки, особенно в отношении регионов, которые РФ даже не оккупирует. В Кремле также заявляют, что без решения территориального вопроса "нет надежды на долгосрочный мир".

В то же время американский источник более оптимистично оценил участие главы Офиса президента Кирилла Буданова в переговорах в Абу-Даби, подчеркнув, что его фигура пользуется доверием военных и разведки США. При этом, как отмечает Sky News, ощущение перед встречей иное, чем ранее: складывается впечатление, что ни одна из сторон не появилась бы за столом переговоров, не рассматривая хотя бы ограниченный компромисс.

