Переговори в Абу-Дабі: на Заході назвали переговорника України, який може витягнути ситуацію

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі стали одним із найпомітніших дипломатичних епізодів майже чотирьох років повномасштабної війни. Остання доба переговорної активності вишикувалася в напружений ланцюжок — від Давосу до Москви і далі в Об'єднані Арабські Емірати. Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вилетіли з Давосу до Москви, де провели майже чотиригодинні переговори з Володимиром Путіним. Після цього американська делегація вирушила до Абу-Дабі – переліт з російської столиці зайняв близько п'яти годин.

Незважаючи на зовні позитивні сигнали, які звучали раніше в Давосі, Sky News підкреслює: питання територій залишається ключовою і найболючішою перешкодою для будь-якої потенційної мирної угоди. Кореспондентка видання Саллі Локвуд наводить слова американського джерела, яке консультує військових чиновників США щодо України: "Дипломатія зараз – це фарс. Вона не відбиває реальність".

Росія, як зазначається, неодноразово давала зрозуміти, що наполягає на контролі всього Донбасу в рамках можливого врегулювання. Україна, своєю чергою, категорично відкидає будь-які територіальні поступки, особливо щодо регіонів, які РФ навіть не окупує. У Кремлі також заявляють, що без вирішення територіального питання немає надії на довгостроковий світ.

Водночас американське джерело більш оптимістично оцінило участь глави Офісу президента Кирила Буданова у переговорах в Абу-Дабі, наголосивши, що його постать користується довірою військових та розвідки США. При цьому, як зазначає Sky News, відчуття перед зустріччю інше, ніж раніше: складається враження, що жодна зі сторін не з'явилася за столом переговорів, не розглядаючи хоча б обмежений компроміс.

