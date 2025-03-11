Переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины: в Белом доме уже заявили о победе

Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 "побед", в который под 16-м номером зачислены переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

США. Фото: из открытых источников

"Победа никогда не прекращается – и президент Трамп только начинает. Вот 50 побед американского народа за первые 50 дней президентства Трампа", – говорится в сообщении.

16-м в списке "побед" указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру", — указано одной из "побед" в сообщении Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина очень хочет скорейшего установления мира, она стремится к нему и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну. Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места. Вместе с тем глава ОП отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает "CNN".

"Сейчас мы считаем, что надо обсудить самое главное: как начать этот процесс. И мы очень открыты, очень открыты. И мы хотим иметь очень конструктивную, глубокую, глубокую, дружескую, партнерскую беседу с нашими американскими партнерами", — сказал Ермак журналистам в Джидде перед началом встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены.



