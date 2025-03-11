Переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины: в Белом доме уже заявили о победе

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Кравцев Сергей
Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 "побед", в который под 16-м номером зачислены переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
США. Фото: из открытых источников
16-м в списке "побед" указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру", — указано одной из "побед" в сообщении Белого дома.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина очень хочет скорейшего установления мира, она стремится к нему и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну. Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места. Вместе с тем глава ОП отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает "CNN".
Также издание "Комментарии" сообщало – все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены.
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