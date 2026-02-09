logo

Перехват у Белого дома: почему в США ужесточили контроль над разведданными
Перехват у Белого дома: почему в США ужесточили контроль над разведданными

The Guardian узнал о реакции спецслужб на контакт иностранной разведки с лицом из окружения президента США

9 февраля 2026, 07:41
Автор:
Кравцев Сергей

В Соединённых Штатах усилили внутренний контроль за оборотом разведывательной информации после инцидента, связанного с перехватом Агентством национальной безопасности телефонного разговора между представителями иностранной разведки и лицом, приближённым к президенту США. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Перехват у Белого дома: почему в США ужесточили контроль над разведданными

США. Фото: из открытых источников

По данным газеты, инцидент произошёл в 2025 году и вызвал серьёзную обеспокоенность в руководстве американского разведывательного сообщества. Информацию о перехвате сначала получил адвокат информатора, который передал её директору национальной разведки США. В обход стандартной процедуры внутреннего анализа в АНБ, бумажная копия секретных материалов была направлена напрямую руководителю администрации президента.

После этого директор национальной разведки приняла решение существенно ограничить распространение подобных данных внутри АНБ. Сотрудникам было предписано направлять все связанные с инцидентом материалы исключительно в её офис, минуя обычные каналы. Изначально предполагалось, что разговор состоялся весной 2025 года, однако позднее адвокат информатора уточнил важную деталь: лицо, контактировавшее с иностранной разведкой, не является государственным служащим и не занимает официальной должности в администрации президента.

Представитель директора национальной разведки подчеркнул, что все действия были осуществлены в строгом соответствии с законодательством США и действующими внутренними процедурами. По его словам, публикации с политическими интерпретациями ситуации "не отражают реального положения дел и не должны дестабилизировать работу АНБ и других структур, отвечающих за национальную безопасность".

Инцидент вновь обострил дискуссию о контроле за обращением секретной информации и соблюдении юридических норм при взаимодействии разведывательных органов с политическим окружением. 

Как отмечает The Guardian, даже единичный зафиксированный контакт может стать поводом для масштабных проверок и пересмотра механизмов доступа к чувствительным данным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, зачем РФ активизировала атаки на севере Украины.




Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/07/nsa-foreign-intelligence-trump-whistleblower
