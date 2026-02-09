Перехоплення Білого дому: чому в США посилили контроль над розвідданими

У Сполучених Штатах посилили внутрішній контроль за обігом розвідувальної інформації після інциденту, пов'язаного з перехопленням Агентством національної безпеки телефонної розмови між представниками іноземної розвідки та особою, наближеною до президента США. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

США. Фото: із відкритих джерел

За даними газети, інцидент стався у 2025 році і викликав серйозне занепокоєння у керівництві американської розвідувальної спільноти. Інформацію про перехоплення спочатку одержав адвокат інформатора, який передав її директору національної розвідки США. В обхід стандартної процедури внутрішнього аналізу в АНБ паперова копія секретних матеріалів була направлена безпосередньо керівнику адміністрації президента.

Після цього директор національної розвідки вирішила суттєво обмежити розповсюдження подібних даних усередині АНБ. Співробітникам було наказано направляти всі пов'язані з інцидентом матеріали виключно в її офіс, минаючи звичайні канали. Спочатку передбачалося, що розмова відбулася навесні 2025 року, проте пізніше адвокат інформатора уточнив важливу деталь: особа, яка контактувала з іноземною розвідкою, не є державним службовцем і не займає офіційну посаду в адміністрації президента.

Представник директора національної розвідки підкреслив, що всі дії були здійснені у суворій відповідності до законодавства США та чинних внутрішніх процедур. За його словами, публікації з політичними інтерпретаціями ситуації "не відображають реального стану справ і не повинні дестабілізувати роботу АНБ та інших структур, які відповідають за національну безпеку".

Інцидент знову загострив дискусію щодо контролю за зверненням секретної інформації та дотримання юридичних норм при взаємодії розвідувальних органів із політичним оточенням.

Як зазначає The Guardian, навіть одиничний зафіксований контакт може стати приводом для масштабних перевірок та перегляду механізмів доступу до чутливих даних.

