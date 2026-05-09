Перемирие между Украиной и РФ не только на три дня: Трамп сделал интригующее заявление

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В частности, представители СМИ спросили у Трампа, может ли объявленное им трёхдневное перемирие между Украиной и РФ продлиться дольше, на что он ответил утвердительно.
мир потрясла новость о достижении договоренности о временном прекращении огня в российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины", который продлится в течение трех дней – 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.