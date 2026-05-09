Перемирие между Украиной и РФ не только на три дня: Трамп сделал интригующее заявление

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами.

В частности, представители СМИ спросили у Трампа, может ли объявленное им трёхдневное перемирие между Украиной и РФ продлиться дольше, на что он ответил утвердительно.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина – это худшее, что случилось со времён Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие. Так что вполне может быть", – отметил президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса с посредничеством американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000", — подчеркнул Владимир Зеленский.



