Перемир'я між Україною та РФ не лише на три дні: Трамп зробив інтригуючу заяву
Перемир'я між Україною та РФ не лише на три дні: Трамп зробив інтригуючу заяву

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати довше

9 травня 2026, 07:38
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може бути продовжено. Як передає портал "Коментарі", відповідну заяву глава Білого дому зробив під час спілкування із журналістами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, представники ЗМІ запитали Трампа, чи може оголошене ним триденне перемир'я між Україною і РФ тривати довше, на що він відповів ствердно.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія та Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з погляду людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля. Тож цілком можливо", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ вразила новина про досягнення домовленості про тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", яке триватиме протягом трьох днів – 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою тисяча на тисячу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони у цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції у Москві. З його слів, згода на перемир'я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.

"Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому сьогодні в рамках переговорного процесу за посередництвом американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000", — наголосив Володимир Зеленський.




Джерело: https://x.com/RapidResponse47/status/2052884112352973061
