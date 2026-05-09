Перемир'я між Україною та РФ не лише на три дні: Трамп зробив інтригуючу заяву

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може бути продовжено. Як передає портал "Коментарі", відповідну заяву глава Білого дому зробив під час спілкування із журналістами.
Зокрема, представники ЗМІ запитали Трампа, чи може оголошене ним триденне перемир'я між Україною і РФ тривати довше, на що він відповів ствердно.
світ вразила новина про досягнення домовленості про тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", яке триватиме протягом трьох днів – 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою тисяча на тисячу.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони у цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції у Москві. З його слів, згода на перемир'я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.