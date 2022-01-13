Персональные санкции против Путина: откажется ли теперь Москва от вторжения в Украину

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России и в частности ее президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину. Как оцениваете опубликованные предложения? Охладит ли это пыл российского руководства? С этими и другими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Сенат США. Фото: trend.az

Хороший сигнал, что предусматриваются не только персональные санкции против российского руководства, но и отключение SWIFT

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает отрадным, что со стороны США и ЕС начали звучать заявления о необходимости критических санкций против РФ в случае ее открытого вторжения в Украину.

"Речь уже о персональных санкциях в отношении президента РФ и его окружения, ведущих компаний и ресурсов, которые находятся за рубежом (а это колоссальные средства), о лишении РФ экономических и технологических перспектив. Серьезная тема, которая точно учитывается российским руководством", – отмечает генерал.

Он обращает внимание, что свои санкционные пакеты вносят республиканцы, свои – демократы, которые имеют большинство в Конгрессе.

"Республиканский пакет – в определенной мере альтернатива позиции президента Байдена, которого они обвиняют в неэффективной политике на российском направлении, в том, что он поддается давлению Путина. У них более жесткие санкции, предложения в этом плане, вплоть до оказания помощи Украине летальным оружием, ракетной техникой и, возможно, военными действиями. В определенной мере – это ответ и России, которая делает ставку на демонстрацию силы, накапливает войска у границ с Украиной, проводит новые и новые учения. США показывают Кремлю, что готовится такой пакет санкций, который приведет к глобальным последствиям для РФ, включая Путина и его ближайших родственников", – подчеркивает Николай Маломуж.

По его мнению, пакет республиканцев не будет принят. Больше шансов у менее жестких предложений демократов.

"Важно, что всё делается с оговоркой – такие санкции будут применяться лишь в случае реальной прямой агрессии РФ в отношении Украины или других партнеров НАТО, США. Это своеобразный сдерживающий фактор, – отмечает генерал. – Отлично, что предусматриваются не только персональные санкции против высшего российского руководства, но и отключение международной финансовой системы SWIFT, энергетические удары (включая не запуск "Северного потока-2" и возможную остановку других "потоков"), полная блокада России. Но я надеюсь, что санкции всё же введены не будут – потому что не будет и нападения со стороны РФ".

Такие санкции следовало вводить раньше, пока не было такого обострения ситуации, как сейчас

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала так комментирует новые санкционные инициативы США против РФ:

"Это – серьезный шаг. Я изначально говорил, что надо вводить санкции, которые били бы по Путину, его семье, детям и так далее. Лишь тогда это будет иметь реальное влияние. Сработает ли эта превентивная мера – увидим. Сами по себе санкции (которые будут введены в случае вторжения) – правильные. Но есть риск, что это может стать катализатором для действий, а не предохранителем. Всё зависит от реакции Путина. Если он, условно говоря, испугается и ничего не будет делать – это удар по его репутации с точки зрения авторитета в РФ".

Потому, подчеркивает эксперт, ситуация неоднозначная на данный момент.

"Такие санкции следовало вводить раньше, пока не было такого обострения ситуации, как сейчас, – говорит Виталий Бала. – При этом, окружение Путина, которое также попадет под санкции в случае эскалации, может попытаться максимально повлиять на него, чтобы этой эскалации не было. Если же нападение не планировалось, как уверяют российские официальные лица, пресс-секретарь Путина – Песков – просто в очередной раз повторит этот тезис".

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