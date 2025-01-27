Первая победа Трампа: какая страна согласилась на ультимативные условия США

США не будут вводить тарифы и санкции в отношении Колумбии. Соглашение о возвращении депортированных мигрантов достигнуто. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Южноамериканская страна согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из Соединенных Штатов. В том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Спикер также добавила, что распоряжение о тарифах и санкциях останется неподписанным, "если Колумбия не нарушит это соглашение".

Тем времени колумбийский президент Густаво Петро ретвитнул заявление Белого дома вскоре после его публикации.

Кроме того, глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо подтвердил, что обе страны преодолели дипломатический "тупик", сказав, что страна продолжит принимать депортированных граждан из США. Он также добавил, что в ближайшие дни планирует отправится в Вашингтон вместе с послом Колумбии в Соединенных Штатах, чтобы проследить за выполнением соглашений между двумя странами.

"Мы продолжим принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия", — сказал Мурильо.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае, если президент США реализует свое обещание о депортации всех нелегальных мигрантов, американская экономика упадет на 8%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов.

"Иммиграционная политика президента Дональда Трампа, вероятно, окажет разрушительное влияние на рост и доходы Корпоративной Америки, но инвесторов это еще не смутило — в основном потому, что они не верят, что он полностью выполнит свои планы", — говорится в публикации.



