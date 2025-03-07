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Первая такая казнь в США за 15 лет: убийца сам ее выбрал

Брэд Сигмон решил самостоятельно выбрать себе смертную казнь через расстрел.

7 марта 2025, 16:55
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Slava Kot

67-летний Брэд Сигмон, совершивший двойное убийство в штате Южная Каролина и приговоренный к смертной казни, самостоятельно решил, что процесс ее исполнения будет осуществлен через расстрел. Это первая подобная казнь в США с 2010 года.

Первая такая казнь в США за 15 лет: убийца сам ее выбрал

Брэд Сигмон

В 2001 году Брэд Сигмон использовал бейсбольную биту, чтобы по очереди убить родителей своей бывшей девушки в их доме. Это произошло после того, как девушка сказала, что не вернется к нему. После убийства родителей, Сигмон попытался убить бывшую девушку угрожая пистолетом. Однако женщина сбежала из машины, а преступник промахнулся стреляя в нее.

"Я не мог сделать, чтобы она была со мной. Я не собирался никому другому отдавать ее", — сказал Сигмон у суде.

В конце концов он признал свою вину и был приговорен к смертной казни.

Преступникам, назначенным к смертной казни в штате Южная Каролина, предлагают выбор смертной казни: электрический стул, смертельная инъекция или расстрел. 67-летний мужчина избрал последний вариант. Он объяснил, что его "сварят живьем" на электрическом стуле. А по поводу инъекции, у него возникли сомнения относительно ее состава — не приведет ли это к смерти в муках.

Казнь Сигмона запланирована на 7 марта 18:00 по местному времени (1:00 8 марта по Киеву). Осужденного в камере привяжут к стулу. На голову ему наденется специальный мешок, а на сердце положат мишень. Тогда трое добровольцев зайдут в камеру и застрелят его специально разработанными пулями с расстояния в 15 футов (4,6 метра).

Это будет первая казнь через расстрел в США за 15 лет. Кроме того, Брэд Сигмон станет лишь четвертым человеком, казненным расстрелом с момента возобновления смертной казни в США в 1976 году.

Последним осужденным, расстрелянным был Ронни Гарднер. Это произошло в 2010 году в штате Юта. Его брат Рэнди Гарднер считает такой способ исполнения смертной казни не гуманным. По его словам, "это будет ужасно и варварски".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подписал указ о смертной казни в США.

Также "Комментарии" писали, что в Китае казнили мужчину и его любовницу из-за убийства детей.



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