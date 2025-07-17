Первая важная победа Трампа: какое решение поддержал Сенат

Сенат США поддержал решение о сокращении федерального бюджета на 9 миллиардов долларов, что стало первой громкой политической победой американского президента Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что сегодня утром Сенат США проголосовал за сокращение 9 миллиардов долларов федерального финансирования. После этого пакет документов направили в Палату представителей для окончательного голосования.

Голосование 51 голосом "за" и 48 "против" стало победой для Трампа, который от избрания на должность обещал сократить размер федерального правительства.

Сенаторы наконец приняли пакет законопроектов 12-часового голосования.

И даже несмотря на то, что эта победа скорее символическая, поскольку она сократит лишь одну десятую процента из федерального бюджета, республиканцы считают это важным этапом для Трампа.

"Это небольшой, но важный шаг к финансовому благоразумию, и мы все должны согласиться, что он давно назрел", — сказал лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Стоит напомнить, что Дональду Трампу не удалось принять пакет предложений по отмене резолюций на сумму 15 миллиардов долларов в течение его первого срока после того, как республиканцы в Сенате отказались от этого предложения.

На этот раз Трамп работает с большим республиканским большинством в Сенате и конференцией Республиканской партии, которая в целом более склонна к его повестке дня, чем семь лет назад.

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