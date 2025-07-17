The Economist объяснил, почему угроза Трампа жестких санкций против России оказалась блефом

За последние полгода президент США Дональд Трамп часто пересматривал свои позиции в украинском вопросе. Такое политическое метание растворяет доверие инвесторов к его словам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Economist.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что угрозы Дональда Трампа ввести "суровые" вторичные пошлины, чтобы приструнить Россию, также не выглядят убедительными.

Отмечается, что президент США мог бы ввести санкции, которые сократили бы экспортные доходы Москвы, не оказав при этом влияния на цену нефти. Но, если бы эти санкции были достаточно строгими, чтобы перекрыть экспорт энергоресурсов Кремля, то нефть взлетела бы, вызвав инфляционный шок, который Трамп мог бы посчитать недопустимым.

Авторы публикации отмечают, крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай (47%) и Индия (38%). При этом Дональд Трамп отказался от полномасштабной торговой войны с Китаем и ведет переговоры с Индией. Показательно, что инвесторы не верят в рискованную политику Трампа. После того как он пригрозил отрезать Россию, цена на нефть упала.

Хотя слово Трампа мало что значит, Украина и Европа должны воспользоваться им, чтобы создать механизм, который не требует ежедневных президентских решений для функционирования.

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