За первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа его администрация приняла ряд решений, которые, по оценке The New York Times, фактически стали "щедрым подарком" для Кремля.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В частности, речь идет о давлении на Киев с требованием согласиться на территориальные уступки, обещания смягчить антироссийские санкции и фактическую "амнистию" для РФ за вторжение в 2022 году.

The New York Times сообщает, что во время переговоров в Москве, проводимых уполномоченным представителем Трампа Стивом Виткоффом, обсуждался мирный план, который выглядит откровенно выгодным для России: сохранение оккупированных территорий за Москвой, а также жесткий запрет Украины на вступление в НАТО.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность официального признания Крыма частью России. При этом он публично заявил, что "Россия не получит всю Украину", чем, по словам журналистов, намекнул на готовность согласиться на раздел страны.

Кроме политических шагов администрация Трампа также:

· значительно сократила киберактивность против РФ;

· свернула программы борьбы с российской дезинформацией;

· ослабила контроль за соблюдением санкций;

· отменила новые пошлины для России — одновременно оставив ограничения против Украины в силе;

· стала рассматривать возможность восстановления "Северного потока — 2".

Аналитик RAND Corporation Самуэль Чарап отмечает, что отдельные шаги могли быть не целенаправленно пророссийскими, но последствия однозначно играют на руку Москве.

Несмотря на то, что предложенная Трампом мирная модель не полностью совпадает с ультиматумами Кремля (в частности, о полной демилитаризации Украины), эксперты уже называют сохранение оккупированных территорий за РФ — "фактом, с которым мир, похоже, смирился".

"Комментарии" уже писали, что официальный Вашингтон отказался принимать во внимание требование российского диктатора Владимира Путина о выводе украинских защитников из подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской.