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Первые последствия урагана «Милтон»: разрушения во Флориде

Ураган «Милтон» принёс разрушения во Флориду: дом престарелых под завалами

сегодня, 14:07 comments1345
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Черновалова Кристина

Стихийное бедствие обрушилось на штат Флорида — ураган "Милтон" разрушил дом престарелых в районе Spanish Lakes Country Club, который находится в 50 километрах от Уэст-Палм-Бич. Местные службы сообщают, что под обломками здания могут быть люди, но точное число пострадавших пока не установлено. Об это пишет BILD.

Первые последствия урагана «Милтон»: разрушения во Флориде

Ураган «Милтон»

Шериф Кейт Пирсон рассказал, что спасательные бригады продолжают проверять разрушенные здания в поисках выживших.

“Мы осматриваем каждый дом и каждый уголок, стараясь найти тех, кому может понадобиться помощь".

Дом престарелых Spanish Lakes Country Club был построен ещё в 1970-х годах и был предназначен для людей, которые хотели провести свои старшие годы в комфорте. Здесь были гольф-поля, теннисные корты и бассейны — всё для активного отдыха. Сейчас власти открыли три временных убежища для тех, кто пострадал от урагана, и рассматривают возможность использования школы в качестве четвёртого убежища. Об этом сообщил представитель местных властей Эрик Гилл, подчеркнув, что они готовы обеспечить поддержку всем нуждающимся.

"У нас открыты три убежища для всех пострадавших от урагана в нашем районе, но мы рассматриваем возможность переоборудования школы в четвертое убежище", — добавил местный чиновник Эрик Гилл. 

Ураган продолжает наносить урон и в других районах Флориды. В Орландо власти решили закрыть туристические объекты, включая известный парк развлечений Walt Disney World, чтобы обезопасить посетителей и работников. Жители штата призваны соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям властей, пока ситуация не стабилизируется.



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