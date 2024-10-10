Первые последствия урагана «Милтон»: разрушения во Флориде

Стихийное бедствие обрушилось на штат Флорида — ураган "Милтон" разрушил дом престарелых в районе Spanish Lakes Country Club, который находится в 50 километрах от Уэст-Палм-Бич. Местные службы сообщают, что под обломками здания могут быть люди, но точное число пострадавших пока не установлено. Об это пишет BILD.

Ураган «Милтон»

Шериф Кейт Пирсон рассказал, что спасательные бригады продолжают проверять разрушенные здания в поисках выживших.

“Мы осматриваем каждый дом и каждый уголок, стараясь найти тех, кому может понадобиться помощь".

Дом престарелых Spanish Lakes Country Club был построен ещё в 1970-х годах и был предназначен для людей, которые хотели провести свои старшие годы в комфорте. Здесь были гольф-поля, теннисные корты и бассейны — всё для активного отдыха. Сейчас власти открыли три временных убежища для тех, кто пострадал от урагана, и рассматривают возможность использования школы в качестве четвёртого убежища. Об этом сообщил представитель местных властей Эрик Гилл, подчеркнув, что они готовы обеспечить поддержку всем нуждающимся.

"У нас открыты три убежища для всех пострадавших от урагана в нашем районе, но мы рассматриваем возможность переоборудования школы в четвертое убежище", — добавил местный чиновник Эрик Гилл.

Ураган продолжает наносить урон и в других районах Флориды. В Орландо власти решили закрыть туристические объекты, включая известный парк развлечений Walt Disney World, чтобы обезопасить посетителей и работников. Жители штата призваны соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям властей, пока ситуация не стабилизируется.