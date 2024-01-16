Первые результаты выборов республиканцев в США: смог ли кто-нибудь сдвинуть Трампа

В штате Айова прошли первые выборы среди представителей Республиканской партии, борющиеся за определение единого кандидата, который будет представлять ее на выборах президента США. На кокусах в Айове после подсчета голосов ожидаемо победил Дональд Трамп.



Дональд Трамп победил на первых праймеризах в штате Айова. Фото из открытых источников

Первым штатом, где прошло голосование за кандидатов в президенты, стал Айова. Предыдущие опросы показывали, что Трамп здесь безоговорочный лидер, что и подтвердили результаты голосования. Бывший президент США Дональд Трамп получил 51% голосов. Его соперники Рон Десантов – 21,2%, а Никки Хейли – 19,1%. Четвертым в списке оказался пророссийский политик Рамасвами, после объявления результатов снявший свою кандидатуру в пользу Дональда Трампа.

Во всех округах штата Айова победил Трамп, кроме одного, где победила Никки Хейли. Таким образом Трамп получил 20 делегатов, Десантис – 8, а Гейли – 7. Именно эти делегаты на Национальном собрании в июле будут голосовать за единственного представителя от Республиканской партии.

После оглашения результатов Трамп иронически высказался о своих соперниках.

"Я хочу поздравить Рона и Никки за то, что они хорошо провели время вместе", – сказал Трамп.

Следующие праймериз состоятся в штате Нью-Гэмпшир 23 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых результатах опросов 2024 года по выборам президента США. Они показали равенство между Трампом и Байденом, однако в ключевых штатах у республиканского лидера преимущество.

Также "Комментарии" писали, кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать в выборах.