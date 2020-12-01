Первые случаи заражения коронавирусом в США были выявлены за месяц до начала эпидемии в Китае

Коронавирус SARS-CoV-2, обнаруженный в Китае в начале этого года, мог распространяться по Земле еще до того момента, как он был выявлен в Ухане. К таким выводам пришли ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.

Представители учреждения утверждают, что в период с середины декабря прошлого года до середины января текущего, медики Штатов исследовали почти 7,4 тыс. образцов крови, в 106 из них был выявлен коронавирус. Для дополнительного изучения пробы анализов были переданы в ЦКПЗ.

Опираясь на данную информацию, можно смело заявить, что выявление случаев COVID-19 в США до событий в Китае может стать причиной споров об истинном происхождении SARS-CoV-2.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам, причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру. По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.

Кроме того, мы рассказывали о том, что Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал украинцам укреплять защитные силы организма во время пандемии с помощью народных средств — а именно, употреблять всем известные чеснок и лук, как делает именно он.





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